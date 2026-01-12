Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Δεν μπορεί να συνεχίζουμε το business as usual»: Την απαγόρευση εισόδου Ιρανών διπλωματών στο ΕΚ ανακοίνωσε η Μέτσολα

«Το Σώμα αυτό δεν θα βοηθήσει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος που συντηρήθηκε μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών» πρόσθεσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την απαγόρευση εισόδου όλων των Ιρανών διπλωματών και οποιασδήποτε μορφής αντιπροσώπων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. 

«Δεν μπορεί να συνεχίζουμε το business as usual. Καθώς ο γενναίος λαός του Ιράν συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του και την ελευθερία του, σήμερα έλαβα την απόφαση να απαγορεύσω σε όλα τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλο το διπλωματικό προσωπικό και οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» ανέφερε σε ανάρτησή της η Μέτσολα, απορρίπτοντας την «λειτουργία κατά τα ειωθότα».

«Το Σώμα αυτό δεν θα βοηθήσει στη νομιμοποίηση αυτού του καθεστώτος που συντηρήθηκε μέσω βασανιστηρίων, καταστολής και δολοφονιών» πρόσθεσε η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ανάρτησή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μέτσολα ήταν η πρώτη θεσμική ηγέτης που αντέδρασε στην καταστολή που έφερε ο πρόσφατος ξεσηκωμός στο Ιράν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

