Ανθρώπινα δικαιώματα υπό πολιορκία και λουτρό αίματος στο Ιράν: 648 νεκροί στις διαδηλώσεις

Τουλάχιστον 648 διαδηλωτές σκοτώθηκαν κατά την καταστολή των διαμαρτυριών από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ιρανική Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IHR) με έδρα τη Νορβηγία, προειδοποιώντας ότι ο πραγματικός αριθμός θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος.

«Η διεθνής κοινότητα έχει καθήκον να προστατεύει τους άμαχους διαδηλωτές από τις μαζικές δολοφονίες από την Ισλαμική Δημοκρατία», δήλωσε ο διευθυντής της IHR, Μαχμούντ Αμίρι Μοχαντάμ, σχολιάζοντας τον νέο απολογισμό θυμάτων που έχει επαληθευτεί από την ΜΚΟ.

Η IHR δήλωσε ότι «σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 6.000 μπορεί να έχουν σκοτωθεί», αλλά προειδοποίησε ότι η σχεδόν τετραήμερη διακοπή του διαδικτύου που επιβλήθηκε από τις ιρανικές αρχές καθιστά «εξαιρετικά δύσκολη την ανεξάρτητη επαλήθευση αυτών των αναφορών».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ