Ιράν: Δύο χιλιάδες οι νεκροί από τις διαδηλώσεις λένε επίσημες πηγές του καθεστώτος

Σπάει τη σιωπή του το καθεστώς του Ιράν, κάνοντας για πρώτη φορά δηλώσεις όσον αφορά τον επίσημο απολογισμό νεκρών στις διαδηλώσεις που πλήττουν την χώρα.

Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Reuters, οι νεκροί έχουν φτάσει σχεδόν τα δύο χιλιάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Όπως αναφέρει το πρακτορείο, είναι η πρώτη φορά που οι αρχές αναγνωρίζουν τον υψηλό αριθμό θυμάτων από την έντονη καταστολή δύο εβδομάδων πανεθνικών ταραχών.

Ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters, ανέφερε ότι αυτοί που χαρακτήρισε "τρομοκράτες" ευθύνονται για τους θανάτους τόσο των διαδηλωτών όσο και των μελών των δυνάμεων ασφαλείας. Ο αξιωματούχος δεν έδωσε λεπτομερή στοιχεία για το ποιοι είχαν σκοτωθεί.

Οι αναταραχές είχαν πυροδοτηθεί από τις δραματικές οικονομικές συνθήκες και αποτελούν τη μεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση για τις ιρανικές αρχές τα τελευταία τρία χρόνια και σημειώνονται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς πίεσης, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ πέρυσι.

Οι κληρικές αρχές του Ιράν, που βρίσκονται στην εξουσία από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, έχουν υιοθετήσει διπλή προσέγγιση απέναντι στις διαδηλώσεις, αναγνωρίζοντας τις διαμαρτυρίες για οικονομικά προβλήματα ως νόμιμες, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν σκληρή καταστολή από τις δυνάμεις ασφαλείας. Παράλληλα έχουν κατηγορήσει επανελειμμένα τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις αναταραχές και ανέφεραν ότι άτομα που χαρακτηρίζουν τρομοκράτες έχουν καταλάβει τις διαδηλώσεις.

Μία οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε προηγουμένως καταγράψει εκατοντάδες νεκρούς και ανέφερε ότι χιλιάδες άτομα έχουν συλληφθεί.

Οι περιορισμοί στις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες, έχουν δυσχεράνει τη ροή των πληροφοριών. Βίντεο από νυχτερινές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας κατά την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων και αρκετών που επαληθεύτηκαν από το Reuters, έδειξαν βίαιες συγκρούσεις με χρήση πυροβόλων όπλων και καμένα αυτοκίνητα και κτίρια.