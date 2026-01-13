Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επαναλειτουργούν τα αεροδρόμια Βουδαπέστης, Πράγας, Μπρατισλάβας με καθυστερήσεις

Το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης άνοιξε ξανά στις 14:00 ώρα Κύπρου, αφού είχε κλείσει προσωρινά λόγω υαλόπαγου και υπερβολικής ποσότητας πάγου.

Αποκαθίσταται η λειτουργία σε διεθνή αεροδρόμια πρωτευουσών χωρών της κεντρικής Ευρώπης, που έκλεισαν για ορισμένες ώρες από το πρωί λόγω καιρικών συνθηκών, αν και τα προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία θα συνεχιστούν, προειδοποίησαν οι διοικήσεις των αεροδρομίων.

Η λειτουργία επίσης στο αεροδρόμιο της Πράγας επανήλθε χωρίς περιορισμούς, ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου αυτού με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι αναμένονται καθυστερήσεις πτήσεων κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα στη Σλοβακία λειτούργησε επίσης ξανά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

