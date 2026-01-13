Η Deutsche Bank προτείνει κοινό ευρωπαϊκό χρέος για την άμυνα

Ο επικεφαλής της Deutsche Bank, Κρίστιαν Σέβινγκ, σε δηλώσεις του κατά την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση της τραπεζας στο Βερολίνο, τάχθηκε υπέρ της ανάληψης κοινού ευρωπαϊκού χρέους για την άμυνα.

Όπως είπε, «στην περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού η έκδοση κοινών ομολόγων από τα κράτη μέλη της ΕΕ ήταν ένα αποτελεσματικό μέσο μετριασμού των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης (…). Γενικά πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στο κοινό χρέος στην Ευρώπη, ωστόσο μπορούμε να εξετάσουμε αυτή τη δυνατότητα σε παρόμοιες έκτακτες περιπτώσεις, που αφορούν συνολικά την Ευρώπη (…). Πιστεύω ότι η αναγκαία ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας είναι μια τέτοια περίπτωση. Οι στρατηγικές επενδύσεις στην άμυνα είναι σημαντικά πιο αποδοτικές όταν υλοποιούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Επακόλουθη συνέπεια θα ήταν τότε και η κοινή χρηματοδότηση».

«Οι κεφαλαιαγορές θα ήταν πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επενδύσεις», ανέφερε επιπλέον ο επικεφαλής της DB, προσθέτοντας ότι εκτός από την ασφάλεια και την άμυνα, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ενιαία και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως η ενέργεια και η τεχνητή νοημοσύνη.

Τέλος τάχθηκε υπέρ της τροποποίησης του τρόπου λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι «η αρχή της ομοφωνίας εμποδίζει την πρόοδο σε πολλά θέματα».

ΚΥΠΕ