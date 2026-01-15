Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης: Αστυνομικοί περικύκλωσαν αεροπλάνο μετά από «απειλή»

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο με ισπανικά και γαλλικά πολεμικά αεροσκάφη να το συνοδεύουν πάνω από τη Μεσόγειο

Αεροσκάφος των Turkish Airlines προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη την Πέμπτη (15/1), έπειτα από μια «απειλή» ασφαλείας με αποτέλεσμα να περικυκλωθεί από την ισπανική αστυνομία.

Αυτό ανέφερε η Aena, η οποία έχει την ευθύνη για την λειτουργία των αεροδρομίων, προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά ανέφερε το πρακτορείο EFE.

Η απειλή εντοπίστηκε καθώς το αεροπλάνο βρισκόταν κοντά στις ακτές της Ιταλίας.

Πηγή: cnn.gr

