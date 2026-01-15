Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης: Αστυνομικοί περικύκλωσαν αεροπλάνο μετά από «απειλή»

Αεροσκάφος των Turkish Airlines προσγειώθηκε στη Βαρκελώνη την Πέμπτη (15/1), έπειτα από μια «απειλή» ασφαλείας με αποτέλεσμα να περικυκλωθεί από την ισπανική αστυνομία.

Αυτό ανέφερε η Aena, η οποία έχει την ευθύνη για την λειτουργία των αεροδρομίων, προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά ανέφερε το πρακτορείο EFE.

Το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο με ισπανικά και γαλλικά πολεμικά αεροσκάφη να το συνοδεύουν πάνω από τη Μεσόγειο

Η απειλή εντοπίστηκε καθώς το αεροπλάνο βρισκόταν κοντά στις ακτές της Ιταλίας.

Πηγή: cnn.gr