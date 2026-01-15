Το Ηνωμένο Βασίλειο έστειλε αξιωματικό των Ενόπλων Δυνάμεων στη Γροιλανδία - Τι λέει η Times

Έπειτα από την απόφαση της Δανίας να προχωρήσει σε ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας στην Αρκτική, το Ηνωμένο Βασίλειο απέστειλε στη Γροιλανδία έναν αξιωματικό των βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε σχετική ενημέρωση, η Ντάουνινγκ Στρίτ επιβεβαίωσε ότι ένας Βρετανός αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων βρίσκεται στη Γροιλανδία, έπειτα από αίτημα της Δανιας.

Υπενθυμίζεται πως στην αποστολή λαμβάνουν μέρος και δυνάμεις από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

Η στρατιωτική ανάπτυξη δεν αφορά πολεμική επιχείρηση, αλλά άσκηση ετοιμότητας και ενίσχυσης της παρουσίας στην Αρκτική.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Times, η αυξημένη κινητικότητα συνδέεται με το διεθνές ενδιαφέρον για την περιοχή και την ανάγκη ετοιμότητας, καθώς η Αρκτική αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Πηγή: cnn.gr