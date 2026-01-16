Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τζόγος, πολύωρα πάρτι, ιδιωτικά τζετ και εξωσυζυγική σχέση: Οι ισχυρισμοί που φέρνουν στο στόχαστρο τον Ιμάμογλου

Καταθέσεις ινφλουένσερ και δημοσιεύματα φιλοκυβερνητικών μέσων στην Τουρκία συνδέουν πολυτελή τρόπο ζωής με έρευνα για φερόμενη διασπάθιση πόρων του Δήμου Κωνσταντινούπολης

Με πολυτελή τρόπο ζωής που περιλαμβάνει ιδιωτικά τζετ, ταξίδια, τζόγο, πολύωρα πάρτι και αναφορές σε εξωσυζυγική σχέση, συνδέουν δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη διασπάθιση πόρων του Δήμου Κωνσταντινούπολης, τον φυλακισμένο δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, οι αναφορές βασίζονται στην κατάθεση της ινφλουένσερ Ράμπια Καράτζα, η οποία έχει προφυλακιστεί στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά και δωροδοκίες. Η Καράτζα δηλώνει πρώην σύντροφος του επιχειρηματία Μουράτ Γκιουλιμπραχίμογλου και υποστηρίζει ότι δημοτικοί πόροι χρησιμοποιούνταν για ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη, επισκέψεις σε καζίνα του εξωτερικού και «48ωρα πάρτι».

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι κατά τους ισχυρισμούς της μάρτυρος, στις πτήσεις με ιδιωτικό τζετ, τις οποίες, όπως αναφέρει, χρησιμοποιούσε συχνά και ο Ιμάμογλου, γίνονταν αναφορές σε υψηλά ημερήσια κέρδη και διαμοιρασμό χρημάτων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για ταξίδια τζόγου, όπου φέρονται να σημειώνονταν μεγάλες απώλειες σε σύντομο χρόνο.

Τουρκικά φιλοκυβερνητικά μέσα προβάλλουν επίσης ισχυρισμό της Καράτζα περί εξωσυζυγικής σχέσης του Ιμάμογλου με γνωστή αθλήτρια βόλεϊ, παρουσιάζοντας την αναφορά ως στοιχείο που τροφοδοτεί έντονη συζήτηση στα τουρκικά μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα.

Οι ισχυρισμοί που αναπαράγονται στο δημοσίευμα δεν έχουν κριθεί δικαστικά. Όπως σημειώνεται, ωστόσο, η κατάθεση ενδέχεται να συνεκτιμηθεί στις εν εξελίξει έρευνες για φερόμενη διαφθορά και διασπάθιση πόρων που αφορούν τον Δήμο Κωνσταντινούπολης.

Πηγή:  ΚΥΠΕ

