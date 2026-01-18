Ιωάννα Μαυροκεφαλίδου: Μια ελληνίδα στη Γροιλανδία - Ο Τραμπ κατάφερε να αγχώσει τους πιο ζεν κατοίκους του πλανήτη

Η Ιωάννα Μαυροκεφαλίδου από τη Βέροια έζησε και εργάστηκε στη Γροιλανδία από το 2019 έως το 2022.

Σήμερα, από τη Δανία μεταφέρει την αγωνία, την οργή και τις αντιδράσεις των κατοίκων που αισθάνονται ότι απειλείται η ταυτότητα και το μέλλον τους.

Ήδη από το 2019 ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει «βάλει στο μάτι» την Γροιλανδία ενώ το τελευταίο διάστημα μετά και τις επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι η Ουάσινγκτον θα την αποκτούσε «με τον εύκολο τρόπο» ή «με τον δύσκολο τρόπο».

Τότε το 2019 όταν μίλησε για πρώτη φορά για την «αγορά» της Γροιλανδίας οι περισσότεροι το αντιμετώπισαν σαν ένα κακόγουστο αστείο. «Τότε ο κόσμος δεν το πήρε τόσο βαριά. Υπήρξε φυσικά μια αρνητική επίσημη απάντηση, αλλά στην καθημερινότητα το σχολίαζαν περισσότερο ειρωνικά», θυμάται σήμερα η Ιωάννα Μαυροκεφαλίδου, η Ελληνίδα κοινωνική λειτουργός η οποία έζησε 2,5 χρόνια στην παγωμένη χώρα και μεταφέρει στο iefimerida την αγωνία και το θυμό των φίλων της Γροιλανδών.

Η κα Μαυροκεφαλίδου σπούδασε κοινωνική λειτουργός στην Κρήτη και, μέσα στα δύσκολα χρόνια της ελληνικής οικονομικής κρίσης, πήρε τη γενναία απόφαση να φύγει μόνη της στο εξωτερικό. Πρώτος σταθμός η Δανία. Λίγο αργότερα, ένας χάρτης, μια αγγελία και η ανάγκη να ζήσει «κάτι εντελώς διαφορετικό» την οδήγησαν ακόμη πιο βόρεια, στην παγωμένη και ημιαυτόνομη Γροιλανδία, επίσημο έδαφος της Δανίας από το 1814. Εκεί έζησε από το 2019 έως το 2022. Εργάστηκε ως κοινωνική λειτουργός σε δήμο της πρωτεύουσας Νουουκ στο ιδιαίτερα ευαίσθητο τμήμα κακοποιημένων παιδιών, γυναικών και οικογενειών.

Σήμερα ζει στη Δανία, όμως παραμένει σε στενή επαφή με φίλους και πρώην συναδέλφους της στη Γροιλανδία και, όπως λέει, «αυτό που εισπράττω πλέον είναι τρομερή απειλή, φόβος και άγχος».

«Οι Γροιλανδοί φωνάζουν ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να ενσωματωθούν στις ΗΠΑ»

Οι δηλώσεις Τραμπ έχουν ξαναφέρει το νησί στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, αλλά όχι με τον τρόπο που θα ήθελαν οι κάτοικοί του. «Το θεωρούν βαθιά προσβλητικό να μιλάει κάποιος για τη χώρα τους σαν να είναι ένα οικόπεδο προς πώληση», λέει η Ιωάννα Μαυροκεφαλίδου και προσθέτει: «Δεν μιλάμε απλώς για πολιτική. Μιλάμε για ταυτότητα, γλώσσα, πολιτισμό. Υπάρχει ο φόβος ότι θα χαθούν όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα έχουν πραγματοποιηθεί πορείες και διαδηλώσεις όχι μόνο στη Γροιλανδία, αλλά και στη Δανία και τη Γερμανία. Οι Γροιλανδοί φωνάζουν ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να ενσωματωθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πολλοί κάνουν τον παραλληλισμό με την ιστορία των Ινδιάνων στην Αμερική. Λένε “κοιτάξτε τι έγινε εκεί, φοβόμαστε ότι θα συμβεί και σε εμάς”», σημειώνει.

Σύμφωνα με την ίδια, οι κάτοικοι πιστεύουν ότι το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμία σχέση με τους ανθρώπους που ζουν εκεί. «Θεωρούν πως τον ενδιαφέρουν αποκλειστικά οι φυσικοί πόροι το πετρέλαιο, το ουράνιο αλλά και η γεωστρατηγική σημασία της περιοχής. Το λιώσιμο των πάγων ανοίγει νέες θαλάσσιες διόδους και αυτό αλλάζει τα πάντα. Παράλληλα, υπάρχει έντονη ανησυχία για το περιβάλλον. Οι Γροιλανδοί είναι απίστευτα δεμένοι με τη φύση τους. Έχουν ήδη κάνει διαδηλώσεις για να μη γίνουν εξορύξεις. Φοβούνται ότι μια τέτοια εξέλιξη θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα τον τόπο τους».

Όπως λέει η κα Μαυροκεφαλίδου στην Δανία η κατάσταση είναι διαφορετική. «Δεν υπάρχει ο ίδιος φόβος. Κάποιοι Δανοί μάλιστα λένε ότι δίνουν κάθε χρόνο οικονομική βοήθεια στη Γροιλανδία και ότι ίσως μια πώληση να μην τους ενοχλούσε. Αλλά η πλειοψηφία είναι ξεκάθαρα κατά των φιλοδοξιών του Αμερικανού προέδρου», εξηγεί.

Πίσω όμως από τα πρωτοσέλιδα και τις γεωπολιτικές αναλύσεις, υπάρχει και η καθημερινή ζωή σε έναν τόπο που, όπως λέει η κα Μαυροκεφαλίδου είναι παρεξηγημένος. «Πολλοί νομίζουν ότι κάνει μόνο ακραίο κρύο ή ότι οι άνθρωποι ζουν ακόμα σε ιγκλού. Η ζωή εκεί είναι πάρα πολύ ωραία». Μιλώντας για τα χρόνια της εκεί αναφέρει ότι παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, η ίδια δεν ένιωσε ποτέ ψυχολογικά πιεσμένη. «Δεν ένιωσα μοναξιά. Η φύση είναι τόσο όμορφη που κάθε μέρα έχεις κάτι να θαυμάσεις. Βόρειο σέλας, χιόνια, ακόμα και οι χιονοθύελλες έχουν τη δική τους ομορφιά».

Οι Γροιλανδοί, όπως τους περιγράφει η Ελληνίδα κοινωνική λειτουργός είναι «ευγενικοί και φιλικοί, φιλόξενοι σαν εμάς με έντονη αίσθηση του χιούμορ. Ζουν σε έναν τόπο μαγευτικό, με το Βόρειο Σέλας να φωτίζει τον ουρανό και το χιόνι να αλλάζει διαρκώς το τοπίο». Ωστόσο, η ίδια, λόγω της δουλειάς της, γνώρισε και τη σκοτεινή πλευρά της Γροιλανδίας. «Έζησα για δύο μήνες στο Τασιλάκ, ένας οικισμός 2.500 κατοίκων στην Ανατολική ακτή της Γροιλανδίας. Είναι η περιοχή με από τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στον κόσμο», λέει. Εκεί ήρθε αντιμέτωπη με τον αλκοολισμό, την κατάθλιψη, την παραμέληση παιδιών.

«Παιδιά μας έλεγαν ότι βρήκαν τον πατέρα τους κρεμασμένο. Κυκλοφορούσαν βράδυ στους -20 βαθμούς με ελάχιστα ρούχα. Υπάρχει πολλή σκοτεινή ενέργεια, αλλά οι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι και ξέρουν πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματά τους. Η απομόνωση κάνει τα πάντα πιο δύσκολα. Δεν υπάρχουν δρόμοι που να συνδέουν τις πόλεις, οι μεταφορές γίνονται μόνο με πλοία ή αεροσκάφη. Σε κάποιες περιοχές το τελευταίο πλοίο με προμήθειες φτάνει τα Χριστούγεννα και το επόμενο το Πάσχα. Δεν υπάρχουν φρέσκα τρόφιμα, πολλές φορές τρώνε ό,τι υπάρχει, ακόμη κι αν έχει λήξει», λέει. Ίσως γι’ αυτό η ιδέα ότι κάποιος μιλά για τη Γροιλανδία σαν να είναι ακίνητο προς πώληση πληγώνει τόσο βαθιά. Γιατί δεν πρόκειται απλώς για ένα νησί στον Αρκτικό Κύκλο, αλλά για ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά με τη φύση, την απομόνωση και τις σκιές τους.

«Το μήνυμα που θέλουν να στείλουν είναι ξεκάθαρο», καταλήγει η Ιωάννα Μαυροκεφαλίδου. «Η Γροιλανδία δεν είναι εμπόρευμα. Είναι πατρίδα και δεν είναι προς πώληση».

