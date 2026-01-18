Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συρία: Άμεση κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα συμφώνησαν Αλ Σάρα και Κούρδοι

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ χαιρέτισε τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοινώθηκε σήμερα μεταξύ του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα και του Κούρδου ηγέτη Μαζλούμ Άμπντι.

Μια άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμφωνήθηκε μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), μετά από ημέρες συγκρούσεων στα βορειοανατολικά, όπου ο στρατός προωθείται σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο, σύμφωνα με συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα, συναντήθηκε σήμερα με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Συρία, Τομ Μπαράκ, επισημαίνοντας την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας της χώρας σε όλη την επικράτειά της. Σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας, ο Σάρα τόνισε την ενότητα της Συρίας, τη σημασία του διαλόγου σε αυτή τη φάση και την ανάγκη ανοικοδόμησης με τη συμμετοχή όλων των Σύρων.

Η συνάντηση αυτή ακολούθησε την προηγούμενη επίσκεψη του Μπαράκ στο Ερμπίλ, όπου συναντήθηκε με τον ηγέτη των ΣΔΔ, στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι.

«Αυτή η συμφωνία και αυτή η κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύουν ένα σημείο καμπής, με πρώην αντιπάλους να επιλέγουν τη συνεργασία παρά τη διχόνοια», έγραψε ο Μπαράκ στην πλατφόρμα X.

