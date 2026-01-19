Επιστολή Τραμπ στον Νορβηγό πρωθυπουργό: Δεν υποχρεούμαι να σκέφτομαι την ειρήνη αφού δεν μου δώσατε το Νόμπελ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε επιστολή που απέστειλε στον Νορβηγό πρωθυπουργό Γιόνας Γκαρ Στέρε ότι δεν νιώθει πλέον «υποχρεωμένος να σκέφτεται αποκλειστικά την ειρήνη», αφού η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ δεν τον τίμησε με τον Νόμπελ Ειρήνης, ενώ επανέλαβε το αίτημά του να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το Reuters και το AFP.

«Με δεδομένο ότι η χώρα σας αποφάσισε να μην μου δώσει το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης αφού έβαλα τέλος σε ‘ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ’ από 8 πολέμους, δεν νιώθω πλέον υποχρεωμένος να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ σε μήνυμά του προς τον Στέρε.

«Αν και πάντα θα κυριαρχεί, τώρα μπορώ να σκέφτομαι τι είναι καλό και σωστό για τις ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Ρεπουμπλικάνος αμφισβήτησε για μία ακόμη φορά την κυριαρχία της Δανίας επί της Γροιλανδίας και ισχυρίστηκε ότι ούτε η Κοπεγχάγη ούτε οι υπάρχουσες εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα μπορούν να προστατεύσουν το αρκτικό νησί.

«Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτό το έδαφος από τη Ρωσία ή την Κίνα και ούτως ή άλλως γιατί έχουν (σ.σ. οι Δανοί) ‘δικαίωμα ιδιοκτησίας’. Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, απλώς μια βάρκα έφτασε εκεί πριν εκατοντάδες χρόνια, αλλά είχαμε κι εμείς πλοία που έφτασαν εκεί», τόνισε ο Τραμπ.

Την αυθεντικότητα του μηνύματος επιβεβαίωσε στο AFP πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, καθώς και ο Στέρε μιλώντας στη νορβηγική εφημερίδα VG.

Η κυβέρνηση της Νορβηγίας δεν αποφασίζει ποιος θα τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης. Αρμόδια για αυτό είναι η ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ.

«Σχετικά με το Νόμπελ Ειρήνης, έχω εξηγήσει ξεκάθαρα πολλές φορές στον Τραμπ κάτι που είναι γνωστό, δηλαδή ότι μια ανεξάρτητη Επιτροπή Νόμπελ και όχι η νορβηγική κυβέρνηση αποδίδει το βραβείο», απάντησε ο Στέρε σε ανακοίνωσή του που εστάλη στο Bloomberg.

Ξεχωριστά, ο Στέρε χαρακτήρισε σήμερα «απαράδεκτη» την απειλή Τραμπ να επιβάλει επιπλέον δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στις προσπάθειές του να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη Γροιλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ