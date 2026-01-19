Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Τσεχία: Πυροβολισμοί σε δημαρχείο της πόλης Χρίμπσκα με μια γυναίκα νεκρή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η αστυνομία ανέφερε στο Χ ότι ασφάλισε το κτίριο στην πόλη Χρίμπσκα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορείως της Πράγας.

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα και τουλάχιστον τέσσερις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός της αστυνομίας, στη διάρκεια πυροβολισμών στο δημαρχείο μιας μικρής τσεχικής πόλης, ανακοίνωσε η αστυνομία, που πρόσθεσε ότι σκοτώθηκε και ο δράστης.

Η αστυνομία ανέφερε στο Χ ότι ασφάλισε το κτίριο στην πόλη Χρίμπσκα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 110 χιλιομέτρων βορείως της Πράγας.

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάποιο κίνητρο για την επίθεση.

"Επί του παρόντος, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο μιας γυναίκας και του δράστη", ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 

Tags

ΔΙΕΘΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα