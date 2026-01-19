Η Lidl Κύπρου ενισχύει τη διαχρονική κοινωνική της συνεισφορά: Νέα ταινία αναδεικνύει τις δράσεις στήριξης σε υγεία, παιδιά και ευάλωτες ομάδες

Η Lidl Κύπρου επενδύει διαχρονικά σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, στηρίζοντας δομές υγείας, παιδιά και ευάλωτες ομάδες, με στόχο τη δημιουργία πραγματικής αξίας για την κοινωνία. Αυτή η δέσμευση αποτυπώνεται και στην τηλεοπτική ταινία που δημιούργησε η εταιρεία για τις κοινωνικές της δράσεις, στην οποία τη φωνή χαρίζει ο αγαπημένος ηθοποιός και σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη δύναμη και συναίσθημα στο μήνυμα της προσφοράς.

Στήριξη δομών υγείας και ανακουφιστικής φροντίδας

Από το 2013 η Lidl Κύπρου συνεργάζεται με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, στηρίζοντας έμπρακτα το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα». Η συνεργασία περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη του επισιτιστικού προγράμματος του Κέντρου, τη στήριξη λειτουργικών εξόδων δωματίων φιλοξενίας ασθενών, τη δημιουργία χώρων ξεκούρασης για επισκέπτες, καθώς και τη χορηγία φιλανθρωπικών εκδηλώσεων. Η συνολική συνεισφορά της Lidl Κύπρου ανέρχεται σε 1,1 εκατ. ευρώ σε χρηματικές δωρεές και προϊόντα, ενώ μέσω των χορηγούμενων εκδηλώσεων έχουν συγκεντρωθεί επιπλέον 250.000 ευρώ για τον οργανισμό.

Ανθρωπιστική στήριξη και διαχείριση κρίσεων

Η συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό, που ξεκίνησε επίσης το 2013, εστιάζει στην παροχή άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και στη στήριξη ευάλωτων ομάδων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν προγράμματα διαχείρισης κρίσεων, κάλυψη επισιτιστικών αναγκών σε παγκύπριες κατασκηνώσεις νέων, τη δημιουργία παιδότοπου στο Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» και τη στήριξη ομάδων Πρώτων Βοηθειών. Η συνολική συνεισφορά της Lidl Κύπρου προς τον οργανισμό ανέρχεται σε 350.000 ευρώ, ενώ περισσότερα από 5.000 άτομα και οικογένειες έχουν λάβει στήριξη, με 1.500 άτομα να ενισχύονται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Παιδική προστασία και κοινωνική ένταξη

Από το 2024 η Lidl Κύπρου συνεργάζεται με τον οργανισμό Hope for Children με στόχο την προώθηση της παιδικής προστασίας, της συμπερίληψης και της ψυχοκοινωνικής στήριξης παιδιών και οικογενειών. Η συνεργασία περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, τη στήριξη του Hope for Children Podcast και την προώθηση της γραμμής βοήθειας 1466, που λειτουργεί δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο. Μέχρι σήμερα, 2.300 μαθητές και μαθήτριες έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δράσεις, 100.000 πολίτες έχουν συμμετάσχει σε ανοιχτές εκδηλώσεις και έχουν καταγραφεί 181 κλήσεις στη γραμμή 1466, με συνολική στήριξη 60.000 ευρώ.

Με συνέπεια, μακροχρόνιες συνεργασίες και μετρήσιμο αντίκτυπο, η Lidl Κύπρου φροντίζει ώστε το καλό να βρίσκει τον δρόμο του και να επιστρέφει εκεί όπου έχει πραγματική σημασία: στην ίδια την κοινωνία.

