Ιστορικό ορόσημο για την Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου: Ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο κιλά η συνολική συλλογή μπαταριών!

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου, ο μοναδικός αδειοδοτημένος φορέας διαχείρισης μπαταριών στην Κύπρο, ανακοινώνει με υπερηφάνεια τα αποτελέσματα του απολογισμού για το 2025, μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την επίτευξη ενός σπουδαίου ιστορικού στόχου, τη συγκέντρωση από το 2009 πάνω του ενός εκατομμυρίου κιλών μπαταριών!

Η συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων στην προσπάθεια για μια πιο πράσινη Κύπρο απέδωσε καρπούς, καθώς κατά τη διάρκεια του 2025, πραγματοποιήθηκαν 3.245 αδειάσματα κάδων σε όλη την επικράτεια και συλλέχθηκαν συνολικά 91.111 κιλά φορητών μπαταριών.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη συνέπεια των Κυπρίων καταναλωτών στην ανακύκλωση, παρά τις προκλήσεις, ενισχύοντας τη στρατηγική του οργανισμού για τη μείωση των τοξικών αποβλήτων στις χωματερές.

Η μεγαλύτερη επιτυχία του 2025 είναι η επίτευξη του ιστορικού ορόσημου των 1.021.719 κιλών συνολικής συλλογής από την έναρξη των εργασιών του οργανισμού το 2009. Με απλά λόγια, η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου έχει καταφέρει να απομακρύνει πάνω από 1.000 τόνους επικίνδυνων υλικών από το περιβάλλον.

Η επίτευξη αυτή στηρίχθηκε στην εντυπωσιακή εξάπλωση του δικτύου συλλογής, το οποίο αριθμεί πλέον 6.135 κάδους σε στρατηγικά σημεία (υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα, σχολεία, δημόσια κτήρια και τράπεζες), καθιστώντας την ανακύκλωση μπαταριών προσβάσιμη σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

Η Α.Φ.Η.Σ. Κύπρου ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με πρωτοβουλία του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ) και των κυριότερων εισαγωγέων μπαταριών, ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ.

Από το 2009, ο οργανισμός έχει επενδύσει συστηματικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Μέσα από διαγωνισμούς στα σχολεία και εκστρατείες στα ΜΜΕ, η Α.Φ.Η.Σ. κατάφερε να μετατρέψει μια απλή κίνηση, τη ρίψη μιας μπαταρίας στον ειδικό κάδο, σε κοινωνική συνείδηση. Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία, ο οργανισμός ξεκίνησε το 2009 με λίγες εκατοντάδες κάδους και συλλογή που δεν ξεπερνούσε τους μερικούς τόνους, για να φτάσει σήμερα να αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους φορείς ανακύκλωσης στην Ευρώπη αναλογικά με τον πληθυσμό της χώρας.

«Η συμπλήρωση του πρώτου εκατομμυρίου κιλών είναι μια νίκη για το περιβάλλον της Κύπρου. Δεν εφησυχάζουμε όμως. Κάθε μπαταρία που καταλήγει στον κάδο της Α.Φ.Η.Σ. είναι μια μπαταρία που δεν θα μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα ή το έδαφός μας. Συνεχίζουμε μαζί για το επόμενο εκατομμύριο», αναφέρει η διεύθυνση του οργανισμού.