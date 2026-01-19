Σφοδρή χαλαζόπτωση στη Μάλτα: «Ποτάμια» χαλαζιού στους δρόμους, αυτοκίνητα θάφτηκαν στον πάγο (βίντεο)

Σφοδρή κακοκαιρία με έντονη χαλαζόπτωση έπληξε το Σαββατοκύριακο τη Μάλτα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και ζημιές σε οχήματα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εντυπωσιακές εικόνες, με «ποτάμια» από χαλάζι να κατεβαίνουν τους δρόμους και αυτοκίνητα να έχουν κυριολεκτικά θαφτεί κάτω από στρώματα πάγου στη συνήθως ηλιόλουστη Μάλτα.

Εικόνες καταστροφής στη Μάλτα

Οι περιοχές Ραμπάτ και Μπαχρίγια στη δυτική Μάλτα επλήγησαν περισσότερο, με το χαλάζι να φτάνει σε ύψος αρκετών εκατοστών.

Σε ορισμένα σημεία, η συσσώρευση πάγου εμπόδισε την κυκλοφορία, εγκλωβίζοντας οχήματα.

Οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας κινητοποιήθηκαν αμέσως, με συνεργεία να επιχειρούν επί ώρες για τον καθαρισμό των δρόμων.

Εκσκαφείς και βαριά μηχανήματα απομάκρυναν μεγάλες ποσότητες χαλαζιού, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Σπάνια αλλά όχι πρωτοφανή φαινόμενα στη Μεσόγειο

Αν και τέτοιου είδους χαλαζοπτώσεις θεωρούνται ασυνήθιστες, η Μεσόγειος δεν είναι απρόσβλητη από ακραία καιρικά φαινόμενα. Τον περασμένο Απρίλιο, ισχυρή καταιγίδα είχε «ντύσει στα λευκά» τις παραλίες στη Μαγιόρκα, ενώ τον Μάιο είχε πέσει τόσο μεγάλη ποσότητα χαλαζιού στην περιοχή Πόρτο Κρίστο, ώστε η χρυσή άμμος έμοιαζε καλυμμένη με χιόνι.

Οι Αρχές στη Μάλτα παραμένουν σε επιφυλακή, καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για τυχόν νέα επιδείνωση του καιρού.

