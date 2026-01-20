Έσπασαν τα κοντέρ στην Τουρκία -Ποιο προϊόν τους έχει κάνει γνωστούς σε όλο τον πλανήτη με ρεκόρ εξαγωγών

Η Τουρκία σημείωσε ρεκόρ εσόδων από τις εξαγωγές οχημάτων το 2025, με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποτελούν τον προορισμό περίπου του 70% των τετράτροχων προϊόντων της γειτονικής χώρας.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τις εξαγωγές οχημάτων στην Τουρκία, καθώς η εγχώρια παραγωγή αυξήθηκε κατά περίπου 4%, αγγίζοντας τα 1,42 εκατ. μονάδες. Παράλληλα, τα έσοδα από τις εξαγωγές ανήλθαν στα 41,5 δισ. δολάρια (35,7 δισ. ευρώ), επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το παραπάνω ποσό μεταφράζεται σε αύξηση εσόδων 12% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το 2024, ενώ ο όγκος των εξαγόμενων οχημάτων αυξήθηκε κατά 4,4%, στα 1,06 εκατ. οχήματα, παραμένοντας ωστόσο χαμηλότερα από το ρεκόρ του 2017, όταν τα εξαχθέντα αυτοκίνητα ήταν 1,33 εκατομμύρια.

Όπως έχουμε αναφέρει ξανά στο παρελθόν, η αυτοκινητοβιομηχανία της Τουρκίας συνιστά την κορυφαία εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας τα τελευταία 20 χρόνια, αφού αντιπροσωπεύει περίπου το ένα έκτο των συνολικών εξαγωγών της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν το 70% των εξαγωγών κατευθύνεται στην Ευρώπη, τη σημαντικότερη αγορά του κλάδου, ενώ η ίδια η Τουρκία εισάγει περίπου το 8% των συνολικών εξαγωγών οχημάτων της Ευρώπης, γεγονός που την καθιστά την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της ηπείρου.

Παρά την αδιαφιλονίκητη επιτυχία, ο Τζενγκίζ Ερολντού, πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτου της Τουρκίας (OSD), δήλωσε ότι οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου θα παραμείνουν καθοριστικές για την εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων συρρικνώθηκε κατά 9% το 2025.

«Η μείωση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι η ευρωπαϊκή οικονομία ενδέχεται να αποδυναμωθεί περαιτέρω, και εμείς παρακολουθούμε στενά αυτή την τάση», ανέφερε σχετικά. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η μείωση στις πωλήσεις των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αναμένεται να αντισταθμιστεί από νέες επενδύσεις σε επιβατικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων δύο νέων μοντέλων που αναμένεται να ξεκινήσουν να παράγονται εντός του έτους στην Τουρκία.

Σύμφωνα με στοιχεία της OSD, η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία δυσκολεύεται να καταρρίψει το ρεκόρ του 2017, εξαιτίας της αργής ανάκαμψης της ευρωπαϊκής αγοράς με το πέρας της πανδημίας του κορονοϊού, και της ταχείας μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Επίσης, καταγράφεται αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, που σημαίνει ότι οι εισαγωγές οχημάτων υπερβαίνουν τις εξαγωγές.

Ο Ερολντού σημείωσε σχετικά πως «η αύξηση των επενδύσεων στην Τουρκία και η προσφορά περισσότερων εγχώρια παραγόμενων αυτοκινήτων στην αγορά της Τουρκίας είναι ζητήματα απολύτως κρίσιμης σημασίας».

