Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη μέχρι 29 Μαρτίου

Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη μέχρι και τις 29 Μαρτίου, όπως δήλωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του γερμανικού ομίλου αερομεταφορών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Την Τετάρτη, η Lufthansa είχε ενημερώσει πως θα παρακάμπτει μέχρι νεωτέρας τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ, αλλά η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι τα αεροσκάφη του ομίλου θα χρησιμοποιούν από σήμερα «έναν διάδρομο εντός του εναέριου χώρου του Ιράκ».

Ανέφερε επίσης ότι η Austrian Airlines - μέλος του ομίλου Lufthansa - δεν θα εξυπηρετεί την Τεχεράνη τουλάχιστον μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) συνέστησε στις αεροπορικές εταιρείας να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο εξαιτίας των αμερικανικών απειλών για ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του Ιράν.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ