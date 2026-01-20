Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη μέχρι 29 Μαρτίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ανέφερε επίσης ότι η Austrian Airlines - μέλος του ομίλου Lufthansa - δεν θα εξυπηρετεί την Τεχεράνη τουλάχιστον μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις προς και από την Τεχεράνη μέχρι και τις 29 Μαρτίου, όπως δήλωσε χθες Δευτέρα εκπρόσωπος του γερμανικού ομίλου αερομεταφορών στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Την Τετάρτη, η Lufthansa είχε ενημερώσει πως θα παρακάμπτει μέχρι νεωτέρας τον εναέριο χώρο του Ιράν και του Ιράκ, αλλά η εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι τα αεροσκάφη του ομίλου θα χρησιμοποιούν από σήμερα «έναν διάδρομο εντός του εναέριου χώρου του Ιράκ».

Ανέφερε επίσης ότι η Austrian Airlines - μέλος του ομίλου Lufthansa - δεν θα εξυπηρετεί την Τεχεράνη τουλάχιστον μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου.

Την Παρασκευή, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) συνέστησε στις αεροπορικές εταιρείας να αποφεύγουν τον ιρανικό εναέριο χώρο εξαιτίας των αμερικανικών απειλών για ενδεχόμενη επίθεση εναντίον του Ιράν.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

Tags

Lufthansa

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα