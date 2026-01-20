Αεροπορικές εταιρείες: Αυτές είναι οι ασφαλέστερες παγκοσμίως για το 2026

Kαι, παρόλο που τα αεροπορικά ταξίδια είναι βάσει στοιχείων ο ασφαλέστερος τρόπος μετακίνησης, πολλοί μπορεί να συνεχίζετε να αισθάνεστε ανασφάλεια όταν «αγγίζετε ουρανό».
Οπότε, μπορείτε απλά να ρίξετε μια ματιά στην παρακάτω λίστα.
Οι 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες «full service» για το 2026
Etihad
Cathay Pacific
Qantas
Qatar
Emirates
Air New Zealand
Singapore Airlines
EVA Air
Virgin Australia
Korean Air
STARLUX
Turkish Airlines
Virgin Atlantic
ANA
Alaska Airlines
TAP Air Portugal
SAS
British Airways
Vietnam Airlines
Iberia
Lufthansa
Air Canada
Delta2
American Airlines3
Fiji Airways
Οι 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για το 2026
HK Express
Jetstar Airways
Scoot
flydubai (η οποία πλέον θεωρείται «full service»)
EasyJet Group
Southwest
airBaltic
VietJet Air
Wizz Air Group
AirAsia Group4
TUI UK
Vueling
Norwegian
JetBlue
FlyNAS
Cebu Pacific
Jet2
Ryanair
Spring Airlines China
Transavia Group
Eurowings Group
Volaris6
WestJet Group
GOL
SKY Airline Chile
*Με πληροφορίες από: Time Out/ot.gr