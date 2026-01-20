Αεροπορικές εταιρείες: Αυτές είναι οι ασφαλέστερες παγκοσμίως για το 2026

Kαι, παρόλο που τα αεροπορικά ταξίδια είναι βάσει στοιχείων ο ασφαλέστερος τρόπος μετακίνησης, πολλοί μπορεί να συνεχίζετε να αισθάνεστε ανασφάλεια όταν «αγγίζετε ουρανό».

Οπότε, μπορείτε απλά να ρίξετε μια ματιά στην παρακάτω λίστα.

Οι 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες «full service» για το 2026

Etihad

Cathay Pacific

Qantas

Qatar

Emirates

Air New Zealand

Singapore Airlines

EVA Air

Virgin Australia

Korean Air

STARLUX

Turkish Airlines

Virgin Atlantic

ANA

Alaska Airlines

TAP Air Portugal

SAS

British Airways

Vietnam Airlines

Iberia

Lufthansa

Air Canada

Delta2

American Airlines3

Fiji Airways

Οι 25 ασφαλέστερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για το 2026

HK Express

Jetstar Airways

Scoot

flydubai (η οποία πλέον θεωρείται «full service»)

EasyJet Group

Southwest

airBaltic

VietJet Air

Wizz Air Group

AirAsia Group4

TUI UK

Vueling

Norwegian

JetBlue

FlyNAS

Cebu Pacific

Jet2

Ryanair

Spring Airlines China

Transavia Group

Eurowings Group

Volaris6

WestJet Group

GOL

SKY Airline Chile

*Με πληροφορίες από: Time Out/ot.gr