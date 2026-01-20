Το bullying Τραμπ στον Μακρόν: «Θα βάλω δασμούς 200% σε κρασιά και σαμπάνιες και θα μπει στο Συμβούλιο Ειρήνης» (Video)

Τραμπ/Live: «Δίνουμε τεράστια ποσά για το ΝΑΤΟ αλλά αμφιβάλω αν θα μας στηρίξει σε κάποια ανάγκη»

Αν και προσκλήθηκε στο «Συμβούλιο ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε αρνητικά τη Δευτέρα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Δευτέρα να προχωρήσει στην επιβολή τελωνειακών δασμών 200% στα εισαγόμενα οινοπνευματώδη--κρασιά και σαμπάνιες--από τη Γαλλία, λόγω της άρνησης του Γάλλου ομολόγου του Εμανουέλ Μακρόν να ενταχθεί στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του.

«Θα αυξήσω στο 200% τους τελωνειακούς δασμούς στα κρασιά και στις σαμπάνιες τους. Και θα ενταχτεί. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να ενταχτεί», δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα.

Πηγές στο περιβάλλον του γάλλου προέδρου Μακρόν είπαν χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Παρίσι δεν έχε σκοπό να «δώσει θετική συνέχεια» σε αυτό το στάδιο στην πρόκληση της Ουάσιγκτον ο αρχηγός του γαλλικού κράτους να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα.

Αν και προσκλήθηκε στο «Συμβούλιο ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα ο Εμανουέλ Μακρόν απάντησε αρνητικά τη Δευτέρα (19.1.2026), λέγοντας ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Επίσης, ο Μακρόν προτίθεται να προτείνει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού μηχανισμού που δίνει τη δυνατότητα στις Βρυξέλλες να λαμβάνουν οικονομικού χαρακτήρα αντίποινα κατά τρίτων χωρών που ασκούν οικονομικές πιέσεις σε μέλη τη ΕΕ για να επηρεάζουν τις πολιτικές τους αποφάσεις.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το βράδυ χθες Δευτέρα πως προσκάλεσε τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να γίνει μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του, πρωτοβουλίας με σκοπό την επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

«Έχει προσκληθεί», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους.

Ο βασιλιάς Μοχάμεντ Στ΄ του Μαρόκου αποδέχτηκε την πρόσκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενταχθεί ως ιδρυτικό μέλος στο Συμβούλιο Ειρήνης, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Το Μαρόκο χαιρετίζει την έναρξη της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, καθώς και την επίσημη συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας, ως προσωρινού, μεταβατικού οργάνου, πρόσθεσε το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

 

