Ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της UNRWA στην Ιερουσαλήμ – Ύψωσαν ισραηλινή σημαία και κατεδαφίζουν δομές

Το Κυβερνείο της Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «ύψωσαν την ισραηλινή σημαία πάνω από την κύρια έδρα της UNRWA (Η Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστινίους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή) στη γειτονιά Σιχ Τζαάρα της ανατολικής Ιερουσαλήμ, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποίησαν εργασίες κατεδάφισης σε ορισμένες κατασκευές εντός του συγκροτήματος». Εν τω μεταξύ, το Ισραηλινό Ραδιόφωνο του Στρατού ανέφερε ότι «οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν να εκκενώνουν μια εγκατάσταση της UNRWA στην Ιερουσαλήμ».

Σε αυτό το πλαίσιο, ένας εκπρόσωπος της UNRWA, σε δήλωσή του στο Al-Araby TV, ανέφερε ότι «το Ισραήλ πραγματοποιεί κατεδαφίσεις και υψώνει την ισραηλινή σημαία πάνω από τις εγκαταστάσεις του οργανισμού», εξηγώντας ότι «καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει αφαιρέσει ποτέ τη σημαία του ΟΗΕ από τα γραφεία της όπως κάνει το Ισραήλ».

Πρόσθεσε: «Αναμένουμε από το Ισραήλ να κατάσχει το εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Καλάντια, το οποίο έχει αποφοιτήσει δεκάδες χιλιάδες ειδικούς και τεχνικούς».

Πηγή: Elnashra/ertnews