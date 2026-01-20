Κρίσιμη η συνάντηση Ελλάδας – Τουρκίας σε επίπεδο Υφυπουργών, λένε τουρκικά ΜΜΕ

Κρίσιμη χαρακτηρίζουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης τη συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, στην Αθήνα, ανάμεσα στην Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, και τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Όπως μεταδίδεται, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας–Τουρκίας αλλά και περιφερειακά ζητήματα, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών ζυμώσεων στην περιοχή.

Η τουρκική εφημερίδα "Ακσάμ" κάνει λόγο για νέα γραμμή επαφής Άγκυρας–Αθήνας, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε χαμηλότερο αλλά κρίσιμο διπλωματικό επίπεδο, με στόχο τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.

Η τουρκική αντιπολιτευτική ιστοσελίδα "24 TV" έχει τίτλο«Κρίσιμη συνάντηση στην Αθήνα από την Τουρκία: Συζητήθηκαν περιφερειακά ζητήματα».

