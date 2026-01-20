Λαβρόφ: Αν δείτε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων θα καταλάβετε ότι προετοιμάζονται σοβαρά για πόλεμο με τη Ρωσία

Η Μόσχα παραμένει έτοιμη να συνεχίσει τις προσπάθειες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην ουκρανική κρίση, τόνισε το πρωί της Τρίτης ο Σεργκέι Λαβρόφ, προσθέτοντας ότι ήταν και εξακολουθεί να είναι ανοικτή σε πολιτικές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου με αφορμή τον απολογισμό της ρωσικής διπλωματικής δραστηριότητας για το 2025, κατηγόρησε τη Δύση πως υπονομεύει κάθε σχετική πρωτοβουλία για διπλωματική επίλυση του ζητήματος.

Αίσθηση προκάλεσαν, επίσης, οι αναφορές του περί προετοιμασίας της Δύσης για πόλεμο με τη Ρωσία. Όπως είπε, «η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών δεν θέλει να ξεχάσει την ιστορία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς αν διαβάσετε τις δηλώσεις των Ευρωπαίων πολιτικών και ηγετών, όπως η Κάγια Κάλλας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Μερτς, ο Στάρμερ, ο Μακρόν και ο Ρούτε, θα διαπιστώσετε ότι προετοιμάζονται σοβαρά για πόλεμο με τη Ρωσία».

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, εάν εξεταστεί η εξέλιξη της κρίσης από το 2014 και ιδίως μετά το 2022, «δεν υπήρξε έλλειψη καλής θέλησης από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την επίτευξη πολιτικών συμφωνιών». Όπως υποστήριξε, σε κάθε περίπτωση οι δυτικές χώρες - και κυρίως οι ευρωπαϊκές - «έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να υπονομεύσουν αυτές τις προσπάθειες».

Ο Λαβρόφ κατηγόρησε επίσης τις δυτικές κυβερνήσεις ότι ακολουθούν την ίδια τακτική και απέναντι στις πρωτοβουλίες που έχουν τεθεί στο τραπέζι από την αμερικανική πλευρά. Όπως είπε, «συμπεριφέρονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο απέναντι στις πρωτοβουλίες που προωθεί η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να πείσουν την αμερικανική κυβέρνηση να μην διαπραγματευτεί με τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Για το θέμα της Γροιλανδίας, ο Ρώσος υπουργός ανέφερε πως «στο παρελθόν, ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι οι συζητήσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή θα έφταναν στο θέμα της διατήρησης της ενότητας του ΝΑΤΟ, η δυτική τάξη πραγμάτων δεν υπάρχει πλέον, επικρατεί ο νόμος του ισχυρού», ενώ συνέκρινε την κατάσταση που επικρατεί εκεί με την Κριμαία. «Βάλτε τους κατοίκους της Κριμαίας στη θέση των κατοίκων της Γροιλανδίας και ίσως καταλάβετε πολλά. Επιπλέον, στην Κριμαία, ο λαός προσήλθε σε δημοψήφισμα μετά από ένα αντισυνταγματικό πραξικόπημα, όταν οι πραξικοπηματίες που ανέλαβαν την εξουσία κήρυξαν πόλεμο στη ρωσική γλώσσα και έστειλαν μαχητές να εισβάλουν στο Ανώτατο Συμβούλιο της Κριμαίας. Στη Γροιλανδία, κανείς δεν οργάνωσε πραξικοπήματα», δήλωσε ο Λαβρόφ. Επιπλέον, είπε πως η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται να αναμιχθεί στις υποθέσεις της Γροιλανδίας και πως η Ουάσινγκτον ξέρει πως η Μόσχα δεν έχει σχέδια να καταλάβει το νησί.Ο Λαβρόφ μίλησε και για τις σχέσεις της χώρας του με την Κίνα, χαρακτηρίζοντάς τες «άνευ προηγουμένου ως προς το επίπεδο και το βάθος τους».Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη ότι αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να απελευθερώσουν τους Ρώσους που είναι μέλη του πληρώματος ενός δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα και το οποίο συνέλαβε η Ουάσινγκτον νωρίτερα αυτόν τον μήνα στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι δύο Ρώσοι, καθώς και Ουκρανοί, Γεωργιανοί και Ινδοί, υπηρετούσαν ως μέλη του πληρώματος στο δεξαμενόπλοιο Marinera, όταν ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ επιβιβάστηκαν σε αυτό κοντά στην Ισλανδία στις 7 Ιανουαρίου στο πλαίσιο των προσπαθειών να μπλοκάρουν εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.

Ο Σεργκέι Λαβρόφ είπε επίσης πως τα σχέδια που έχει αφήσει να αιωρούνται η πρόεδρος της Μολδαβίας να διεξαχθεί δημοψήφισμα για την ένωση με τη Ρουμανία θα είναι καταστροφικά για την κρατική υπόσταση της Μολδαβίας.

