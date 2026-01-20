Ο Τραμπ έχει φέρει τον Μερτς στα όρια του: Ο βασικός φόβος του Γερμανού καγκελάριου, σύφμωνα με γερμανικά ΜΜΕ

Η απειλή του Αμερικανού Προέδρου για επιβολή πρόσθετων δασμών στη Γερμανία έχει οδηγήσει τον Γερμανό Καγκελάριο Mερτς, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε κατανόηση για τις ενέργειες του Τραμπ, να φτάσει στα όριά του, σημειώνουν τα γερμανικά ΜΜΕ.

Ωστόσο, οι αρθρογράφοι εκτιμούν ότι υπάρχει και κάτι που φοβάται ο Καγκελάριος στη συμπεριφορά του Tραμπ. Αφού παραθέτουν τις χθεσινές δηλώσεις του Καγκελάριου ότι ο ίδιος δεν προτίθεται αυτή τη στιγμή να υπονομεύσει τις πιθανότητες εξεύρεσης λύσης στο θέμα της Ουκρανίας, εκτιμούν ότι ο βασικός φόβος του Μερτς είναι ότι ο Tραμπ θα χρησιμοποιήσει την εξάρτηση της Ουκρανίας από τα αμερικανικά όπλα ως μοχλό πίεσης στη διαμάχη για τη Γροιλανδία.

Τα σχετικά ρεπορτάζ σημειώνουν επίσης ότι στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες ο Mερτς πρόκειται να κάνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας.

Ζήτημα αυτοσυγκράτησης τίθεται και στο κατά πόσο η ΕΕ πρέπει να χρησιμοποιήσει το εμπορικό «υπερόπλο» της, δηλαδή το εργαλείο οικονομικού εξαναγκασμού που περιλαμβάνει όχι μόνο αντίποινα μέσω δασμών, αλλά και τον αποκλεισμό των αμερικανικών επιχειρήσεων από τους δημόσιους διαγωνισμούς. «Από την άλλη πλευρά, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εντός της Γερμανίας ο Mερτς έρχεται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπος με την προσδοκία να μην γίνεται πλέον ανεκτή η προσβλητική και επικίνδυνη συμπεριφορά του Tραμπ», επισημαίνει η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Μετά τις δημόσιες δηλώσεις του Καγκελάριου Mερτς και στελεχών της γερμανικής κυβέρνησης επί των αμφιλεγόμενων σχεδιασμών του Προέδρου Tραμπ για τη Γροιλανδία και των συνακόλουθων απειλών του για επιβολή δασμών σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, η εφημερίδα Tagesschau δημοσιεύει δηλώσεις Mερτς ότι ελπίζει να συναντηθεί σύντομα με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

Την Τετάρτη θα μπορούσε να υπάρξει μία συνάντηση των δύο ανδρών στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Σίγουρα θα υπάρξει μια ευκαιρία γι’ αυτό», πρόσθεσε ο Mερτς. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Καγκελάριος θα συμμετάσχει σε κάθε περίπτωση την Πέμπτη στην έκτακτη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

H εφημερίδα Welt αναφέρει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τη Γερμανία να συμμετάσχει στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο εξήγγειλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Η γερμανική κυβέρνηση θα συζητήσει, σε συνεννόηση με τους εταίρους της, πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την πρόσκληση», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Kορνέλιους, ο οποίος δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της Γερμανίας. Ερωτηθείς για την είδηση περί συμμετοχής και του Ρώσου Προέδρου, o Kορνέλιους αρνήθηκε να δηλώσει κατά πόσο η γερμανική κυβέρνηση διανοείται μια συνεργασία με τη Ρωσία στο συγκεκριμένο όργανο: «Θα συντονιστούμε ως προς το ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε, ώστε να προωθήσουμε το βασικό μας συμφέρον που είναι η επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης στη Γάζα» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ευχαρίστησε τον Tραμπ για την πρόσκληση.

«Έχουμε κοινό στόχο να υπηρετήσουμε την ειρήνη στον κόσμο. Είμαστε τώρα έτοιμοι, μαζί με τις ΗΠΑ και τους εταίρους μας, να εξετάσουμε ευχαρίστως πώς μπορούμε να το πράξουμε αυτό από κοινού» κατέληξε.

