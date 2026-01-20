Τραμπ στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου: Δίνουμε τεράστια ποσά για το ΝΑΤΟ αλλά αμφιβάλω αν θα μας στηρίξει σε κάποια ανάγκη (βίντεο)

«Ήταν μία εκπληκτική περίοδος», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, αναφερόμενος στον πρώτο χρόνο από την έναρξη της δεύτερης θητείας του.

«Έχουμε κάνει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση μέχρι τώρα όσον αφορά το στρατό, τον τερματισμό των πολέμων και την ολοκλήρωση των πολέμων. Κανείς δεν έχει δει κάτι παρόμοιο», λέει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Έδειξε φωτογραφίες αλλοδαπων κακοποιών

Στην συνέχεια έδειξε φωτογραφίες αλλοδαπών κακοποιών που βρίσκονταν στις ΗΠΑ εξαιτίας της «πολιτικής ανοιχτών συνόρων» του προηγούμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν. Δείχνει φωτογραφίες, όπως λέει, ανθρώπων που μπήκαν στις ΗΠΑ, και ζούσαν στην Μινεσότα.

Καθώς έδειχνε τις φωτογραφίες, ο Τραμπ ανέφερε: «Πάω σε ένα όμορφο μέρος στην Ελβετία. Είμαι σίγουρος ότι με περιμένουν με μεγάλη χαρά στην Ελβετία». Η αναφορά στην Ελβετία αφορά προφανώς την επίσκεψή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, όπου αναμένεται να παραστεί αύριο, Τετάρτη.

Τα επιτεύγματα της Κυβέρνησης

Λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου, διανεμήθηκε στους δημοσιογράφους που βρίσκονται στην αίθουσα σχετικό ενημερωτικό σημείωμα 31 σελίδων, στο οποίο απαριθμούνται –όπως αναφέρεται– «365 νίκες σε 365 ημέρες».

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος επέδειξε μάλιστα έναν μεγάλο όγκο σελίδων, το οποίο φέρεται να αποτελεί αρχείο όλων όσων έχει κάνει η αμερικανική κυβέρνηση τον έναν χρόνο διακυβέρνησης από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται όπως είπε για τα «επιτεύγματα» της κυβέρνησης.

Όπως δήλωσε, θέλει να αναφέρει κάποια βασικά σημεία από το έργο της κυβέρνησης όλο αυτό το διάστημα.

Σχετικά με την Βενεζουέλα

Αναφερόμενος στην Βενεζουέλα, ο Τραμπ είπε «Ήμουν έντονα αρνητικός απέναντι στη Βενεζουέλα, τώρα όμως αγαπώ τη Βενεζουέλα. Συνεργάζονται μαζί μας τόσο καλά. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο».

Ακολούθως, ο Τραμπ αναφέρθηκε στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλα και κάτοχο του Βραβείου Νόμπελ, λέγοντας ότι ίσως θα μπορούσε να τη «συμπεριλάβει» με κάποιον τρόπο σε μελλοντικές πρωτοβουλίες.

«Ίσως μπορούμε να την εμπλέξουμε με κάποιον τρόπο», λέει ο Τραμπ, αποκαλώντας τη Ματσάδο «μια απίστευτα συμπαθητική γυναίκα».

Trump on Venezuela:



An unbelievably nice woman also did a very incredible thing. We are talking to her and maybe we can get her involved in some way.



Maria... Maybe we can do that. pic.twitter.com/HYbTLpooAS — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Για την οικονομία

Συνεχίζοντας τις τοποθετήσεις του στη συνέντευξη Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ στράφηκε και στην οικονομία. Ανέφερε, συγκεκριμένα, ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε επί της προηγούμενης κυβέρνησης και ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που τον έθεσε υπό έλεγχο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς θα αποφανθεί το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη νομιμότητα των δασμών που έχει επιβάλει, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει «εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια» εάν χάσει την υπόθεση.

«Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο… Για μένα είναι απολύτως ξεκάθαρο. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι δασμοί επιβλήθηκαν νόμιμα και ότι θα ήταν δύσκολο να επιστραφούν τα ήδη εισπραχθέντα ποσά «χωρίς να πληγούν πολλοί άνθρωποι».

Υπενθυμίζεται ότι το Ανώτατο Δικαστήριο εξέδωσε την Τρίτη τρεις αποφάσεις, χωρίς όμως να ανακοινώσει ετυμηγορία για τους δασμούς του Τραμπ.

«Έχουμε εξαλείψει σχεδόν το 100% των ναρκωτικών που εισέρχονται μέσω θαλάσσης»

«Έχουμε εξαλείψει σχεδόν το 100% των ναρκωτικών που εισέρχονται μέσω θαλάσσης», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πρόσθεσε δε «Σύντομα θα ξεκινήσουν την εισαγωγή ναρκωτικών μέσω ξηράς, ωστόσο γνωρίζουμε ακριβώς από πού προέρχονται».

Trump:



We have taken out almost 100% of the drugs coming in by water.



We will be shortly starting drugs coming in by land, we know exactly where they are coming from. pic.twitter.com/p3Wjw8HBf3 — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Σχετικά με τη διοίκηση

Σε ότι αφορά τη διοίκηση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «μειώσαμε δραστικά τον αριθμό των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του απέλυσε εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

«Ο ICE μερικές φορές κάνει λάθη»

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αισθάνθηκε «πολύ άσχημα» όταν έμαθε ότι ο πατέρας της Ρενέ Γκουντ, της γυναίκας που σκοτώθηκε πριν από δύο εβδομάδες από πράκτορα του ICE στη Μινεσότα, ήταν «οπαδός του Τραμπ».

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση», είπε ο Τραμπ. «Είναι τόσο λυπηρό.»

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο ICE μερικές φορές «κάνει λάθη» και μπορεί να «είναι πολύ σκληρός με ανθρώπους».

Τραμπ για τον Κόλπο του Μεξικό: Επρόκειτο να τον αποκαλέσω «Κόλπο του Τραμπ»

«Επρόκειτο να τον αποκαλέσω «Κόλπο του Τραμπ», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο, όπως επισήμανε «νομίζω ότι θα με σκότωναν αν το έκανα αυτό. Ήθελα να το κάνω, αλλά αποφάσισα να μην το κάνω». «Αστειεύομαι. Δεν επρόκειτο να τον αποκαλέσω ''Κόλπο του Τραμπ''».

Trump on the Gulf of Mexico:



I was going to call it the “Gulf of Trump.” But I thought that I would be killed if I did that.



I wanted to do that, but I decided not to do that.



I am joking. I was not going to call it the “Gulf of Trump.” pic.twitter.com/Kj6TnVb4EC — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Οι πειρατές έχουν την ίδια μεταχείριση με τα πλοία που διακινούν ναρκωτικά

«Σταματήσαμε τους πειρατές. Οι πειρατές έχουν την ίδια μεταχείριση με τα πλοία που διακινούν ναρκωτικά. Τα πειρατικά πλοία είναι το μόνο καλό πράγμα στο οποίο είναι καλοί οι Σομαλοί», ανέφερε.

Trump: We have stopped the pirates. They get the same treatment as the drug boats. Pirating ships is the only good thing Somalians are good at. pic.twitter.com/onEgBFlk7x

— Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

«Τέλειωσα οκτώ πολέμους που δεν μπορούσαν να τελειώσουν»

Στην συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους πολέμους είπε πως με την δική του συμβολή τελείωσαν οκτώ πόλεμοι που δεν μπορούσαν να τελειώσουν.

Τραμπ για Νόμπελ: Τα ελέγχει η Νορβηγία

Μια θεωρία συνωμοσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ: «Μην αφήσετε κανέναν να σας πει ότι η Νορβηγία δεν ελέγχει το πράγμα. Η Νορβηγία είναι, αυτή τα ελέγχει».

Trump on the Nobel Peace Prize:



Don’t let anyone tell you that Norway doesn’t control the shots.



It is in Norway. Norway controls the shots. pic.twitter.com/OFJXjffGc9 — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

«Αμφιβάλλω αν το ΝΑΤΟ θα μας στηρίξει σε ανάγκη» δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριμένο «επίτευγμα» σχετικά με το ΝΑΤΟ, όπου τα μέλη συμφωνούν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες από 2% σε 5% του ΑΕΠ. «Έκανα περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο, ζωντανό ή νεκρό», λέει.

«Νομίζω ότι, ως επί το πλείστον, θα σας πουν το ίδιο. Μπορείτε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα (Μαρκ Ρούττε) για αυτό. Το είπε και αυτός. Αλλά το ΝΑΤΟ πρέπει να μας αντιμετωπίζει δίκαια.

Ο μεγάλος φόβος που έχω με το ΝΑΤΟ είναι ότι ξοδεύουμε τεράστια ποσά για το ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα τους βοηθήσουμε, αλλά αμφιβάλλω αν θα μας βοηθήσουν και εκείνοι».

Trump:



We will come to NATO’s rescue. I just really question whether or not they will come to ours.



I am just asking. pic.twitter.com/aROxCebL3X — Clash Report (@clashreport) January 20, 2026

Με πληροφορίες και από cnn.gr