Η Πολωνία θέλει να καταργήσει την έκτακτη βοήθεια για τους Ουκρανούς πρόσφυγες

Το νομοσχέδιο που πρόκειται να υποβληθεί στο κοινοβούλιο αναφέρει ότι η βοήθεια στους Ουκρανούς υιοθετήθηκε αρχικά ως «έκτακτο και προσωρινό μέτρο».

Η πολωνική Κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει σταδιακά να καταργήσει την έκτακτη οικονομική βοήθεια που χορηγεί από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022, σε πολλούς Ουκρανούς που έφυγαν από τη χώρα τους και εγκαταστάθηκαν στην Πολωνία.

«Τέσσερα χρόνια μετά, η κατάσταση είναι πιο σταθερή» είπε ο εκπρόσωπος της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης Άνταμ Σλάπκα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Αυτές οι έκτακτες ρυθμίσεις μπορούν σταδιακά να καταργηθούν και να περάσουμε από πρόσκαιρες λύσεις σε μόνιμες», πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο που πρόκειται να υποβληθεί στο κοινοβούλιο αναφέρει ότι η βοήθεια στους Ουκρανούς υιοθετήθηκε αρχικά ως «έκτακτο και προσωρινό μέτρο». Προβλέπει ότι θα καταργηθούν οι προηγούμενες διατάξεις με τις οποίες είχε δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό σύστημα παροχής βοήθειας στους Ουκρανούς και θα μπει τέλος σε συγκεκριμένα δικαιώματα που απολάμβαναν όσον αφορά τη στέγαση, την ιατρική περίθαλψη και τα κοινωνικά επιδόματα. Ορισμένα μέτρα, όπως αυτά που αφορούν τη νόμιμη παραμονή, θα διατηρηθούν.

Το νομοσχέδιο επικρίθηκε κυρίως από οικονομικούς παράγοντες. Η Συνομοσπονδία Λεβιάταν, μια μη κυβερνητική οργάνωση που εκπροσωπεί τους επικεφαλής επιχειρήσεων, υποστηρίζει ότι με τον νόμο αυτό «μπορεί να παραλύσει η αγορά εργασίας». Με τα δικαιώματα που χορηγούνταν μέχρι τώρα στους Ουκρανούς επιτρεπόταν να εργάζονται νόμιμα περίπου 1,24 εκατ. άνθρωποι. Σήμερα, οι Ουκρανοί αποτελούν το 66% των αλλοδαπών εργαζομένων στην Πολωνία.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε αυτόν τον μήνα, το 48% των Πολωνών συμφωνεί με τη χορήγηση βοήθειας στους Ουκρανούς που διέφυγαν από τον πόλεμο αλλά το 46% διαφωνεί.

Ο εθνικιστής Πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι ανακοίνωσε όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ότι δεν θα επικυρώσει κανέναν νόμο που θα αφορά τη χορήγηση ειδικής βοήθειας στους Ουκρανούς πολίτες. 

