O Nετανιάχου αποδέχτηκε την πρόσκληση Τραμπ για συμμετοχή στο «Συμβούλιο Ειρήνης» για την Γάζα

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου αποδέχτηκε πρόσκληση να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που αποσκοπεί στην επίλυση συγκρούσεων, ανακοίνωσε το γραφείο του Νετανιάχου την Τετάρτη.

«Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι αποδέχτηκε την πρόσκληση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και θα συμμετάσχει ως μέλος του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα αποτελείται από παγκόσμιους ηγέτες», ανέφερε το γραφείο σε ανακοίνωση.

Το Συμβούλιο αρχικά είχε σχεδιαστεί για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της μεταπολεμικής Γάζας, αλλά το καταστατικό του, όπως αναδημοσιεύεται από το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν φαίνεται να περιορίζει τον ρόλο του στην παλαιστινιακή περιοχή και τα μέλη πρέπει να πληρώσουν έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια για μια μόνιμη θέση σε αυτό.

Το συμβούλιο «επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να διασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που επηρεάζονται ή απειλούνται από συγκρούσεις», αναφέρει το προοίμιο του καταστατικού που στάλθηκε στις χώρες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν.

Θα προεδρεύει ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος θα «υπηρετεί χωριστά» ως εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεκάδες χώρες και ηγέτες έχουν δηλώσει ότι έχουν λάβει πρόσκληση, συμπεριλαμβανομένων στενών συμμάχων των ΗΠΑ, αλλά και αντιπάλων.

Ωστόσο, η Γαλλία, σύμμαχος των ΗΠΑ, έχει δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχει.

Κατά την ανακοίνωση της δημιουργίας του Συμβουλίου, την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης σχέδια για τη σύσταση ενός «Εκτελεστικού Συμβουλίου της Γάζας» που θα λειτουργεί στο πλαίσιο του οργάνου.

Το εκτελεστικό συμβούλιο θα περιλαμβάνει τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και τον Καταρινό διπλωμάτη, Αλί Αλ-Θαουάντι.

Ο Νετανιάχου έχει αντιταχθεί έντονα στην ένταξή τους.

Οι δεσμοί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ έχουν επιδεινωθεί από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, έπειτα από μια άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Έχει επίσης συσταθεί ξεχωριστή επιτροπή 15 Παλαιστινίων τεχνοκρατών για την επίβλεψη της καθημερινής διοίκησης της Γάζας, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης ενός σχεδίου εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ τον Οκτώβριο.

Η επιτροπή, με επικεφαλής τον Αλί Σαάθ, γέννημα θρέμμα της Γάζας και πρώην Υφυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, ξεκίνησε τις αρχικές της εργασίες στο Κάιρο αυτή την εβδομάδα.

ΚΥΠΕ