Στη δίνη ευρωπαϊκών δημοσιευμάτων ο Φειδίας για το διαμέρισμα στη Λεμεσό - «Θα κάνω βίντεο» είπε στο Politico

Διαψεύδει ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρατυπία στη διαδικασία δημιουργίας και εγκατάστασης του κοινοβουλευτικού του γραφείου στην Κύπρο, στον απόηχο δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO).

Σε δήλωσή του προς το Politico, ο Φειδίας αναφέρει ότι «κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας δημιουργίας του κοινοβουλευτικού γραφείου του στην Κύπρο, τηρήθηκαν πλήρως όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες και η εγκατάσταση εγκρίθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για έρευνα σε βάρος του από την EPPO, σημειώνοντας πως πληροφορείται σχετικά μόνο μέσω δημοσιευμάτων. «Δεν έχω ενημερωθεί επίσημα για οποιαδήποτε έρευνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Φειδίας προσθέτει ότι προτίθεται να τοποθετηθεί δημόσια επί των καταγγελιών, ανακοινώνοντας πως θα δώσει αναλυτικές απαντήσεις μέσω βίντεο που θα δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως σημείωσε, στο βίντεο αυτό θα απαντά «λεπτομερώς σε κάθε κατηγορία».