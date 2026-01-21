Ιστορική νίκη της Defender Rally στο Ράλι Ντακάρ 2026

Η Defender Rally έγραψε ιστορία στο Ράλι Ντακάρ 2026, κατακτώντας τη νίκη στην κατηγορία της και μάλιστα στην πρώτη της συμμετοχή στον δυσκολότερο αγώνα αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι Rokas Baciuška και Oriol Vidal οδήγησαν το Defender Dakar D7X-R στην κορυφή, ολοκληρώνοντας έναν αγώνα ακραίων απαιτήσεων και επιβεβαιώνοντας τις αγωνιστικές δυνατότητες του νέου προγράμματος της βρετανικής μάρκας.

Το φετινό Ντακάρ διεξήχθη στην έρημο της Σαουδικής Αραβίας, με ιδιαίτερα σκληρές ειδικές διαδρομές που δοκίμασαν ανθρώπους και μηχανές. Στο τέλος του αγώνα, η Defender Rally δεν πανηγύρισε μόνο τη νίκη, αλλά και μια συνολικά εντυπωσιακή παρουσία αφού οι Sara Price και Sean Berriman κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στην κατηγορία Stock, ενώ οι Stéphane Peterhansel – Mika Metge ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην τέταρτη θέση. Η ομάδα κατάφερε μάλιστα να πετύχει αποτέλεσμα 1-2-3 σε 10 από τις 13 ειδικές διαδρομές, στοιχείο που αποτυπώνει την αγωνιστική της συνέπεια.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών αποτυπώνουν το μέγεθος της επιτυχίας. Ο Rokas Baciuška έκανε λόγο για την εκπλήρωση ενός προσωπικού ονείρου, τονίζοντας τον ρόλο των μηχανικών και των μηχανικών εξέλιξης, ενώ η Sara Price στάθηκε στη συνοχή της ομάδας και στη σημασία του κοινού τερματισμού. Από την πλευρά της διοίκησης, ο Managing Director της Defender, Mark Cameron, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ιστορικό», υπογραμμίζοντας ότι η νίκη στον πρώτο κιόλας αγώνα αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον του προγράμματος.

Η επιτυχία στο Ντακάρ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο. Η Defender έχει ανακοινώσει τριετές αγωνιστικό πρόγραμμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid (W2RC), με επόμενο σταθμό το Rally-Raid Portugal τον Μάρτιο του 2026. Με την παρθενική αυτή νίκη, η Defender Rally όχι μόνο εισήλθε δυναμικά στον κόσμο του rally-raid, αλλά έθεσε από νωρίς τον πήχη σε επίπεδα πρωταθλητισμού.

Το Defender Dakar D7X-R είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Defender OCTA παραγωγής. Κατασκευάζεται στο ίδιο εργοστάσιο της Nitra στη Σλοβακία και βασίζεται στην ίδια αλουμινένια αρχιτεκτονική D7x, με κοινή διάταξη μετάδοσης και συστήματος κίνησης. Κάτω από το καπό βρίσκεται ο 4.4-λίτρων twin-turbo V8, ο οποίος έχει προσαρμοστεί για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally-Raid, σε συνδυασμό με αυξημένο πλάτος, μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, ειδική ανάρτηση και ενισχυμένα συστήματα ψύξης.