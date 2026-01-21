Ντόναλντ Τραμπ: Πώς η προεδρία τον έχει κάνει πλουσιότερο κατά 1,4 δισ. δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος που να αναρωτιέται τι μπορεί να κάνει για τη χώρα του. Αντίθετα, στη δεύτερη θητεία του, όπως και στην πρώτη, φαίνεται να δοκιμάζει τα όρια του τι μπορεί να κάνει η χώρα του για εκείνον.

Έχει διοχετεύσει την ενέργεια και τη δημιουργικότητά του στην εκμετάλλευση της προεδρίας - στο να διαπιστώσει πόσα χρήματα είναι διατεθειμένοι να βάλουν στις τσέπες του ιδιώτες, εταιρείες και άλλες χώρες, με την ελπίδα να κατευθύνουν την κρατική εξουσία προς την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους.

Οι New York Times, βασισμένοι σε αναλύσεις ειδησεογραφικών οργανισμών, αποκαλύπτουν σε άρθρο τους ότι ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει το αξίωμα της προεδρίας για να αποκομίσει τουλάχιστον 1,4 δισ. δολάρια.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται στο σχετικό κείμενο, το παραπάνω ποσό δεν αποτυπώνει την πλήρη εικόνα των κερδών του, καθώς μέρος αυτών παραμένει κρυφό από τη δημόσια θέα. Και συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ξενοδοχεία, γραφεία και γήπεδα γκολφ

Ένα ξενοδοχείο στο Ομάν. Ένας πύργος γραφείων στη δυτική Ινδία. Ένα γήπεδο γκολφ στα περίχωρα του Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία. Αυτά είναι μερικά από τα περισσότερα από 20 έργα στο εξωτερικό που επιδιώκει το Trump Organization, τα οποία συχνά απαιτούν συνεργασία με ξένες κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, αυτές οι συμφωνίες έχουν αποφέρει εκατομμύρια στην οικογένεια Τραμπ. Και η αμερικανική κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει ευνοϊκά τις κυβερνήσεις των χωρών. Ένα παράδειγμα: Η κυβέρνηση Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς που είχε απειλήσει να επιβάλει στο Βιετνάμ περίπου ένα μήνα μετά την έναρξη ενός έργου του Trump Organization για την κατασκευή ενός συγκροτήματος γκολφ αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα περίχωρα του Ανόι.

Μάλιστα, οι Βιετναμέζοι αξιωματούχοι αγνόησαν τους δικούς τους νόμους για να επιταχύνουν την υλοποίηση του έργου.

Τα 28 εκατομμύρια δολάρια από την Amazon

Η Amazon πλήρωσε πολύ περισσότερα για τα δικαιώματα του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ με τίτλο «Melania» από τον επόμενο υψηλότερο «πλειοδότη» - και πολύ περισσότερα από όσα είχε πληρώσει η εταιρεία στο παρελθόν για παρόμοια έργα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, έχει πολλούς λόγους να θέλει να κερδίσει την εύνοια της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των αντιμονοπωλιακών κανονισμών, των αμυντικών συμβολαίων της Amazon και των ομοσπονδιακών συμβάσεων της διαστημικής εταιρείας του «Blue Origin».

Τα 90,5 εκατομμύρια δολάρια σε διακανονισμούς

Οι διακανονισμοί προέρχονται από τις εταιρείες X, ABC News, Meta, YouTube και Paramount. Κανένα από αυτά δεν είχε ουσιαστική βάση, σχολιάζουν οι New York Times. Η Paramount, για παράδειγμα, συμφώνησε να πληρώσει στον Αμερικανό πρόεδρο 16 εκατομμύρια δολάρια για αυτό που ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ήταν παραπλανητική επεξεργασία μιας συνέντευξης της Καμάλα Χάρις το 2024.

Το μοντάζ αποτελούσε απολύτως συνήθη δημοσιογραφική πρακτική. Τρεις εβδομάδες αργότερα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ενέκρινε συγχώνευση ύψους 8 δισ. δολαρίων με τη Skydance.

Το δώρο από το Κατάρ αξίας 400 εκατ. δολαρίων

Το Κατάρ δώρισε στον Τραμπ αεροσκάφος αξίας 400 εκατ. δολαρίων, το οποίο θα χρησιμοποιεί ως Air Force One όσο βρίσκεται στην προεδρία και σκοπεύει να πάρει μαζί του μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα.

Ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει ότι το δώρο αυτό θα επηρέαζε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετώπιζε το Κατάρ. «Θα προστατεύσουμε αυτή τη χώρα», δήλωσε στη Ντόχα.

Τα 867 εκατομμύρια δολάρια από τα κρυπτονομίσματα

Η πώληση κρυπτονομισμάτων από τον Τραμπ έχει αποδειχθεί μακράν η μεγαλύτερη πηγή εσόδων του, σύμφωνα με το Reuters. Άνθρωποι που επιδιώκουν να επηρεάσουν την ομοσπονδιακή πολιτική - μεταξύ αυτών και ξένοι - μπορούν να αγοράσουν τα κρυπτονομίσματα της οικογένειάς του, μεταφέροντας ουσιαστικά χρήματα σε αυτήν, ενώ οι συμφωνίες αυτές είναι συχνά μυστικές.

Μία συμφωνία που έγινε γνωστή: επενδυτική εταιρεία με στήριξη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσε πέρυσι σχέδια να καταθέσει 2 δισ. δολάρια σε εταιρεία του Τραμπ - δύο εβδομάδες πριν ο πρόεδρος δώσει στη χώρα πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ.

Συνολικά, τα κέρδη του Τραμπ από την επιστροφή του στην προεδρία αντιστοιχούν σε 16.822 φορές το μέσο εισόδημα ενός αμερικανικού νοικοκυριού.

Σε όλη την ιστορία του αμερικανικού έθνους, πρόεδροι και από τα δύο κόμματα φρόντιζαν να αποφεύγουν ακόμη και την υπόνοια ότι αποκομίζουν προσωπικό όφελος από τη δημόσια υπηρεσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αντίθετα, «ξεζουμίζει» με ενθουσιασμό αμερικανικές εταιρείες, επιδεικνύει δώρα από ξένες κυβερνήσεις και πανηγυρίζει για την ταχεία αύξηση της προσωπικής του περιουσίας.

Όταν ο πρόεδρος Χάρι Τρούμαν αποχώρησε από το αξίωμα το 1953, δεν είχε καν αυτοκίνητο. Εκείνος και η σύζυγός του επέστρεψαν στο Μιζούρι με τρένο και για ένα διάστημα έζησαν από τη στρατιωτική του σύνταξη. Αρνήθηκε να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία θεωρούσε ότι εμπορευματοποιούσε τη δημόσια θητεία του, εξηγώντας: «Ήξερα ότι δεν τους ενδιέφερε να προσλάβουν τον Χάρι Τρούμαν ως άνθρωπο, αλλά αυτό που ήθελαν να προσλάβουν ήταν τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η παραδοχή για επιπλέον κέρδη

Είναι πιθανό ο Τραμπ να έχει αποκομίσει επιπλέον εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από τις δραστηριότητές του στα κρυπτονομίσματα τον τελευταίο χρόνο, σημειώνουν οι New York Times. Η οικογένεια Τραμπ το έχει αναγνωρίσει. Όταν οι Financial Times ρώτησαν τον Έρικ Τραμπ, έναν από τους γιους του προέδρου, για την εκτιμώμενη αξία των κερδών από τα crypto, εκείνος απάντησε ότι πιθανότατα είναι ακόμη μεγαλύτερα από όσα υπολόγιζε το μέσο.

«Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε πόσο συχνά ο κ. Τραμπ λαμβάνει επίσημες αποφάσεις, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, επειδή θέλει να πλουτίσει περισσότερο. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Μια κουλτούρα διαφθοράς είναι διαβρωτική, γιατί δεν αποτελεί απλώς απόκλιση από τη διακυβέρνηση προς το δημόσιο συμφέρον· συνιστά και καταστροφή της δημοκρατικής νομιμοποίησης του κράτους. Υπονομεύει την αναγκαία πίστη ότι οι εκπρόσωποι του λαού ενεργούν προς όφελος του λαού», αναφέρει χαρακτηριστικά το άρθρο των ΝΥΤ.

Και συνεχίζει: «Ο Αριστοτέλης, γράφοντας πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια, το έβλεπε καθαρά και προειδοποιούσε ότι μια κυβέρνηση της οποίας οι ηγέτες εργάζονται για να πλουτίσουν μπορεί ακόμη να αυτοαποκαλείται δημοκρατία και να τηρεί τα προσχήματα. Όταν όμως ο σκοπός της διακυβέρνησης μετατοπίζεται από το δημόσιο αγαθό στο ιδιωτικό κέρδος, το πολίτευμά της καταντά κενό κέλυφος. Η κυβέρνηση παύει να είναι για τον λαό».

