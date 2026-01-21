Ο Ερντογάν χαρακτήρισε «παραγωγική» τη συνομιλία του με τον Τραμπ και μίλησε για ενιαία Συρία

«Παραγωγική» χαρακτήρισε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν την τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι συζήτησαν κρίσιμα ζητήματα για την ασφάλεια της Συρίας, με έμφαση στην κοινή μάχη κατά του ISIS, αλλά και σε μια σειρά θεμάτων που, όπως είπε, μπορούν να συμβάλουν στη σταθερότητα της περιοχής.

Ο Ερντογάν εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι με την εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας, θα απελευθερωθούν σύντομα και τα υπόλοιπα εδάφη που ελέγχονται από ένοπλες οργανώσεις, μαζί με τους αμάχους που ζουν εκεί.

«Στόχος μας είναι μια ενιαία Συρία, όπου όλοι θα αισθάνονται ασφαλείς», ανέφερε.

ΚΥΠΕ