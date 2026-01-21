Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κορόιδεψε τον Μακρόν ο Τραμπ: Τι στο καλό του συνέβη, εμφανίστηκε χθες με αυτά τα όμορφα γυαλιά

Ο Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε την εμφάνιση Μακρόν χθες στο Νταβός με γυαλιά ηλίου, παρότι προφανώς γνωρίζει ότι έχει πρόβλημα υγείας.

«Τον παρακολούθησα χθες με αυτά τα όμορφα γυαλιά ηλίου. Τι στο καλό συνέβη;» είπε ο Τραμπ, γελώντας.

Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Μακρόν έχει σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο μάτι του. Τις τελευταίες ημέρες έχει εμφανιστεί δημόσια φορώντας γυαλιά ηλίου τύπου aviator.

Ο Μακρόν τράβηξε χθες τα βλέμματα επειδή φορούσε γυαλιά ηλίου στην ομιλία του σε συνέδρους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Δεν εξήγησε γιατί φορούσε τα γυαλιά, αλλά το γραφείο του δήλωσε ότι η επιλογή του αυτή έγινε για να προστατεύσει τα μάτια του λόγω ρήξης αιμοφόρου αγγείου.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μακρόν εμφανίστηκε σε στρατιωτική εκδήλωση στη νότια Γαλλία με κόκκινο μάτι, αλλά αργότερα διευκρίνισε ότι είχε μια «εντελώς καλοήθη» και «εντελώς ασήμαντη» πάθηση.

Πηγή: iefimerida.gr 

