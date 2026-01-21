Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός εξελίσσεται σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων και πρωτοφανών περιστατικών, εξαιτίας της επιθετικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, τόσο όσον αφορά τη Γροιλανδία όσο και τους δασμούς. Τεράστιες αντιδράσεις προκάλεσαν οι προκλητικές δηλώσεις του Χάουαρντ Λάτνικ, στο επίσημο δείπνο του Φόρουμ το βράδυ της Τρίτης, με πολλούς από τους παριστάμενους να αποχωρούν και άλλους να τον χλευάζουν.

Μεταξύ των προσώπων που αποχώρησαν ήταν και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Τραμπ, ο καινούργιος σερίφης»

Το επίσημο δείπνο διοργάνωσε ο Λάρι Φλινκ, αντιπρόεδρος του φόρουμ στο Νταβός και CEO της BlackRock.

Ο Χάουαρντ Λάτνικ είχε γράψει την Τρίτη ένα άρθρο γνώμης για τους Financial Times, στο οποίο ξεκαθάριζε τις προθέσεις της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Globalization has FAILED.



Secretary Lutnick at the World Economic Forum:



“The Trump Administration and I are here to make a very clear point—globalization has failed the West and the United States of America. It’s a failed policy… and it has left America behind.”



America is… pic.twitter.com/Urxl7pZwSe — U.S. Commerce Dept. (@CommerceGov) January 20, 2026

Έγραψε: «Δεν πηγαίνουμε στο Νταβός για να διατηρήσουμε το status quo. Θα το αντιμετωπίσουμε κατά μέτωπο».

Και πρόσθεσε: «Είμαστε εδώ στο Νταβός για να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα: Με τον Πρόεδρο Τραμπ, ο καπιταλισμός έχει νέο σερίφη στην πόλη».

«Για πολύ καιρό, η μοίρα της παγκόσμιας οικονομίας είχε αποφασιστεί από ένα διεθνές κατεστημένο που πήρε την οικονομική δύναμη της Αμερικής και την έδωσε στον υπόλοιπο κόσμο», τόνισε.

FT Exclusive: Howard Lutnick was heckled at a World Economic Forum dinner in Davos hosted by BlackRock’s Larry Fink, according to people at the event https://t.co/5JPRybrvzw pic.twitter.com/lddW7wXbHV — Financial Times (@FT) January 21, 2026

Τον χλεύασαν…

Η παρουσία του Χάουαρντ Λάτνικ στο επίσημο δείπνο προκάλεσε την αντίδραση των παρευρισκόμενων, ο οποίος στη διάρκεια της ομιλίας του εκεί φέρεται να έκανε ειρωνικά σχόλια, προκαλώντας εκτεταμένες χλευαστικές δηλώσεις. Ορισμένοι από τους καλεσμένους αποχώρησαν, ενώ ο Λάρι Φινκ προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Τελικά, η εκδήλωση ακυρώθηκε, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες που επικαλούνται πρόσωπα που παραβρέθηκαν στο δείπνο.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ήταν μεταξύ των προσώπων που αποχώρησαν.

Οι σχέσεις ΗΠΑ και ΕΕ έχουν επιδεινωθεί εξατίας της απειλής του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες εάν δεν του επιτραπεί να «αποκτήσει» τη Γροιλανδία.

Προς το παρόν, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα.

«Να μην απαντήσετε στους δασμούς»

Την ίδια ημέρα, ο Λάτνικ από πάνελ του Νταβός είχε προειδοποιήσει την Ευρώπη να μην απαντήσει στους δασμούς για τη Γροιλανδία.

Η σχετική εμπορική ειρήνη θα μπορούσε, ωστόσο, να διαταραχθεί από την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε χώρες που αντιστέκονται στην κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ και σε πιθανά αντίποινα από την ΕΕ.

Εάν η ΕΕ προχωρήσει σε τέτοια αντίποινα, είπε ο Λάτνικ, «τότε θα επιστρέψουμε στην κλιμάκωση των δασμών με αντίποινα».

Ο Λάτνικ είπε ότι παρόμοιες απειλές έγιναν όταν ο Τραμπ επέβαλε για πρώτη φορά δασμούς σε προϊόντα της ΕΕ πέρυσι, αλλά οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε μια εμπορική συμφωνία.

Προέβλεψε παρόμοιο αποτέλεσμα αυτή τη φορά, λέγοντας: «Αν πρόκειται να έχουμε μια διαμάχη, ας είναι. Αλλά ξέρουμε πού θα καταλήξει. Θα τελειώσει με λογικό τρόπο».

Πηγή: in.gr