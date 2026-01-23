Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Την Κίνα θα επισκεφθεί τον Απρίλιο ο Τραμπ – Στις ΗΠΑ τέλος του 2026 ο Σι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», είπε ο κ. Τραμπ. «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι», πρόσθεσε.

Eπίσκεψη στην Κίνα τον Απρίλιο σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροσκάφος του, ενώ ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκθα ταξιδέψει στις ΗΠΑ περί τα τέλη του 2026.

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», είπε ο κ. Τραμπ. «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η σχέση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου δοκιμάστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά πλέον οι δεσμοί τους έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Επισήμανε επίσης ότι η Κίνα αγοράζει πλέον μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, γεγονός που ωφελεί τους Αμερικανούς αγρότες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα