Την Κίνα θα επισκεφθεί τον Απρίλιο ο Τραμπ – Στις ΗΠΑ τέλος του 2026 ο Σι

Eπίσκεψη στην Κίνα τον Απρίλιο σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο αεροσκάφος του, ενώ ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκθα ταξιδέψει στις ΗΠΑ περί τα τέλη του 2026.

«Ανυπομονώ να δω τον πρόεδρο Σι», είπε ο κ. Τραμπ. «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον πρόεδρο Σι», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι η σχέση των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου δοκιμάστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αλλά πλέον οι δεσμοί τους έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Επισήμανε επίσης ότι η Κίνα αγοράζει πλέον μεγάλες ποσότητες αμερικανικής σόγιας, γεγονός που ωφελεί τους Αμερικανούς αγρότες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ