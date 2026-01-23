Μερτς και Μελόνι θεωρούνται το νέο ισχυρό δίδυμο της ΕΕ: Ο κοινός εχθρός Μακρόν και οι σχέσεις με Τραμπ

Ως το νέο ισχυρό δίδυμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει το Politico τον Καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, οι οποίοι σήμερα θα συναντηθούν στην πολυτελή Villa Doria Pamphilj στη Ρώμη για να ενισχύσουν τη νεοσύστατη συμμαχία τους.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανάλυση «και οι δύο είναι δεξιοί Ατλαντιστές που επιθυμούν να ηρεμήσουν τις εντάσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Και οι δύο έχουν τις απογοητεύσεις τους με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν».

Κατά το Politico «η έλξη του Μερτς προς τη Μελόνι οφείλεται εν μέρει στην ενόχληση του για τη Γαλλία. Το Βερολίνο είναι ενοχλημένο που το Παρίσι προσπάθησε να υπονομεύσει τη σημαντική εμπορική συμφωνία Mercosur με τη Νότια Αμερική, την οποία οι Γερμανοί επιθυμούσαν από καιρό προκειμένου να προωθήσουν τις βιομηχανικές εξαγωγές. Η Γερμανία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από ένα κοινό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών αξίας 100 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω διαφωνιών με τους Γάλλους».

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνόδου κορυφής στη Ρώμη, Μερτς και Μελόνι αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, σύμφωνα με διπλωμάτες που εργάζονται για τις προετοιμασίες. Συνολικά, στις συναντήσεις θα συμμετάσχουν 21 κορυφαίοι υπουργοί από τις δύο χώρες, οι οποίοι αναμένεται να υπογράψουν περίπου 10 συμφωνίες, σύμφωνα με την ιταλική κυβέρνηση.

«Ίσως το πιο φιλόδοξο είναι ότι η Ιταλία και η Γερμανία συνεργάζονται για να συντάξουν ένα νέο σχέδιο δράσης για την αναβίωση της βιομηχανίας της ΕΕ και την επέκταση των εξαγωγών σε ένα κοινό έγγραφο θέσεων για τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 Φεβρουαρίου» προσθέτει το Politico σημειώνοντας ότι Βερολίνο και Ρώμη αυτοχαρακτηρίζονται ως οι «δύο κύριες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης, ρητορική που θα ενοχλήσει το Παρίσι».

Βουλευτής του κόμματος Αδελφοί της Ιταλίας της Μελόνι υποστήριξε ότι η συμμαχία της με τον Μερτς είναι λογική, δεδομένης της επικείμενης αποχώρησης του Μακρόν από την ευρωπαϊκή σκηνή μετά τις γαλλικές εκλογές του επόμενου έτους. «Οι δύο χώρες μας έχουν σταθερές κυβερνήσεις, ειδικά σε σύγκριση με τη Γαλλία. Είναι σαφές ότι Μελόνι και Μερτς έχουν πιθανώς ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορούν να συνεργαστούν» είπε χαρακτηριστικά.

Καλή χημεία

Την ίδια ώρα αξιωματούχοι στο Βερολίνο εκφράζουν ιδιωτικά τον ενθουσιασμό τους για την αυξανόμενη συνεργασία με τη Μελόνι, περιγράφοντας τη σχέση με τη Ρώμη ως αξιόπιστη.

«Η Ιταλία είναι αξιόπιστη», δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης με το Politico να παρατηρεί ότι «δεν είναι ένα επίθετο που οι αρχές στο Βερολίνο έχουν χρησιμοποιήσει συχνά για να περιγράψουν τους Γάλλους ομολόγους τους τον τελευταίο καιρό».

«Η Γαλλία είναι πιο ομιλητική, αλλά η Ιταλία είναι πολύ πιο ρεαλιστική», δήλωσε ο Άξελ Σέφερ, ανώτερος βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας, ο οποίος εδώ και καιρό ασχολείται με τις γερμανο-ιταλικές σχέσεις.

Γάμος συμφέροντος

Ωστόσο οι ηγέτες Ιταλίας-Γερμανίας έχουν και σημαντικές διαφορές με το Politico να κάνει λόγο για «γάμο συμφέροντος» ανάμεσα σε Βερολίνο και Ρώμη.

Όπως υπενθυμίζεται στην ανάλυση, «η Μελόνι αρνήθηκε να υποστηρίξει το σχέδιο που προώθησε ο Μερτς, για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία ενώ . αρνήθηκε για λίγο να υποστηρίξει τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur, προκειμένου να κερδίσει παραχωρήσεις για τους Ιταλούς αγρότες, πριν τελικά την υποστηρίξει.

Η Ιταλία πιέζει, επίσης, από καιρό για μια πιο χαλαρή ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική — και είναι φυσικός σύμμαχος της Γαλλίας σε αυτό το θέμα — ενώ η Γερμανία έχει λειτουργήσει ως ο σιδηρός επιβολέας της πειθαρχίας της Γηραιάς Ηπείρου όσον αφορά τις δαπάνες. «Αλλά ακόμη και εδώ έχει υπάρξει κάποια σύγκλιση, με τη Μελόνι να μειώνει τις δαπάνες της Ιταλίας και τον Μερτς να προεδρεύει μιας ιστορικής επέκτασης των δαπανών για υποδομές και άμυνα που χρηματοδοτούνται από το χρέος» σημειώνει με νόημα το Politico.

Οι αλλαγές στο εσωτερικό

Κατά το δημοσίευμα, η συμμαχία Μερτς-Μελόνι είναι αποτέλεσμα και αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν για τη δική τους πολιτική επιβίωση στο εσωτερικό των χωρών τους.

Η Μελόνι έχει μετακινήσει το εθνικιστικό κόμμα της, Αδελφοί της Ιταλίας, προς το κέντρο, ιδίως σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, η άνοδος του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στη Γερμανία έχει αναγκάσει τον Μερτς να μετακινήσει το συντηρητικό κόμμα του απότομα προς τα δεξιά σε θέματα μετανάστευσης.

Αυτή η ιδεολογική συγχώνευση επέτρεψε την εξομάλυνση των σχέσεων. Καθώς ο Μερτς αναζητούσε εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μειώσει δραστικά την εισροή αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη, να μειώσει τη ρύθμιση και να προωθήσει το εμπόριο — και να αντισταθμίσει τον Μακρόν — η Μελόνι έχει γίνει μια όλο και πιο σημαντική φιγούρα για τον καγκελάριο.

