Συναγερμός για ρωσικά πλοία που εντοπίστηκαν στη Μάγχη: Κινητοποιήθηκαν βρετανικά πλωτά και εναέρια μέσα

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην εβδομάδα και κράτησε δύο μέρες - Τα ρωσικά σκάφη κατευθύνονταν στη Βόρεια Θάλασσα και τέθηκαν υπό παρακολούθηση από μέσα του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού

Πολεμικά πλοία και αεροσκάφη του βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού ενεργοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα προκειμένου να αναχαιτίσουν και να παρακολουθήσουν ρωσικά πολεμικά και βοηθητικά σκάφη στη Μάγχη, όπως αποκάλυψε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο αυξημένων επιχειρήσεων επιτήρησης της ναυσιπλοΐας σε στρατηγικά θαλάσσια περάσματα.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, η επιχείρηση διήρκεσε δύο ημέρες και περιλάμβανε τα περιπολικά πλοία HMS Mersey και HMS Severn, τα οποία εδρεύουν στο Πόρτσμουθ, καθώς και ένα ελικόπτερο τύπου Wildcat. Τα μέσα του Βασιλικού Ναυτικού αναπτύχθηκαν για να αναχαιτίσουν τη ρωσική κορβέτα Boikiy και το δεξαμενόπλοιο MT General Skobelev, τα οποία έπλεαν με κατεύθυνση προς τη Βόρεια Θάλασσα.

Όπως έγινε γνωστό, το HMS Mersey ήταν το πρώτο που παρενέβη, αναλαμβάνοντας την παρακολούθηση των ρωσικών σκαφών κατά την είσοδό τους στη Μάγχη, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από συμμαχικές νατοϊκές δυνάμεις που τα είχαν ήδη επιτηρήσει κατά τη διέλευσή τους από τον Βισκαϊκό Κόλπο. Στη συνέχεια, κοντά στη νήσο Γουάιτ, τα HMS Severn και HMS Mersey λειτούργησαν συνδυαστικά, σε στενό συντονισμό με το ελικόπτερο Wildcat, προκειμένου να παρακολουθήσουν την ομάδα των ρωσικών πλοίων σε μικρή απόσταση.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε καθώς τα ρωσικά σκάφη κατευθύνθηκαν προς τη Βόρεια Θάλασσα, με το HMS Severn να διατηρεί την επιτήρηση έως ότου η ευθύνη μεταβιβαστεί εκ νέου σε συμμαχική δύναμη του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Τζον Χίλι επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι το Λονδίνο παρείχε πληροφοριακή υποστήριξη στη Γαλλία για τη χθεσινή νηοψία δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με ρωσικά συμφέροντα στη Μεσόγειο. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης αναπτύχθηκε και το πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού HMS Dagger, με σκοπό τη συνδρομή στις γαλλικές δυνάμεις.

Πηγή: protothema.gr

