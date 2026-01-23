Ενστάσεις Μελόνι για το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα - Μιλά για συνταγματικά ζητήματα

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα» και στην απουσία του συνόλου, σχεδόν, τον κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαντώντας σε ερώτηση στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον Γερμανό Καγκελάριο, για τις σχέσεις της Ευρώπης με τον Αμερικανό Πρόεδρο και τη δημιουργία του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός είπε ότι «υποστήριξα ανέκαθεν ότι για εμάς υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα συνταγματικότητας σχετικά με το πώς η πρωτοβουλία αυτή οργανώθηκε».

«Ζητήσαμε να υπάρξει διάθεση να αναθεωρηθεί η όλη αυτή δομή ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες, όχι μόνον της Ιταλίας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Η παρουσία χωρών σαν των δικών μας μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτή είναι η θέση μας, στη συνέχεια θα δούμε ποια είναι τα περιθώρια για να βρεθούν κοινές θέσεις» είπε.

ΚΥΠΕ