Αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται στη Μέση Ανατολή - «Θα αντιμετωπίσουμε την απειλή» απαντά το Ιράν (βίντεο)

Ο φόβος για μία νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνεται με το Ιράν να δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση «σαν ολοκληρωτικό πόλεμο» ως απάντηση στη δήλωση Τραμπ ότι στην περιοχή αναπτύσσεται «αρμάδα» με το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln και αντιτορπιλικά.

«Ίσως δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική δύναμη, αλλά οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά το Ιράν», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του από το Air Force One καθώς επέστρεφε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Πρόσθετα συστήματα αεράμυνας αναπτύσσονται, πιθανότατα γύρω από αεροπορικές βάσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Το Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι θα στείλει αεροσκάφη RAF Eurofighter Typhoon από την 12η Μοίρα στο Κατάρ, κατόπιν αιτήματος της Ντόχα.

Από την πλευρά του το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες για ενδεχόμενο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν, ενώ ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει προληπτικό χτύπημα.

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας το Ιράν

Στάση αναμονής τηρεί το Ιράν, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο. «Αυτή η στρατιωτική συγκέντρωση - ελπίζουμε ότι δεν προορίζεται για πραγματική αντιπαράθεση - αλλά ο στρατός μας είναι έτοιμος για το χειρότερο σενάριο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλα βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή στο Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός αξιωματούχος, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Αυτή τη φορά θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επίθεση - περιορισμένη, απεριόριστη, χειρουργική, κινητική, όπως και να την ονομάσουν - ως έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μας και θα απαντήσουμε με τον πιο σκληρό δυνατό τρόπο για να το διευθετήσουμε», πρόσθεσε.

Κρίσιμες διαβουλύσεις στο Ισραήλ

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το Σάββατο για επείγουσες διαβουλεύσεις, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan.

Επίσης το ισραηλινό Channel 12 ανέφερε ότι ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ μεταβαίνουν στο Ισραήλ για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

🚨🇺🇸🇮🇷 In just days, the world’s largest carrier - USS Abraham Lincoln - escorted by its most powerful destroyers, will crush the world’s most savage regime. pic.twitter.com/EtgbCWAfEZ — Terror Alarm (@Terror_Alarm) January 23, 2026

Ακυρώνονται πτήσεις

Ήδη, αεροπορικές εταιρείες, ευρωπαϊκές κυρίως, ακυρώνουν πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή. Η γαλλική αεροπορική εταιρεία Air France προστέθηκε στην ολλανδική Sky, ακυρώνοντας πτήσεις προς το Ισραήλ για όλο το Σαββατοκύριακο, λόγω, της αυξημένης έντασης και των ανησυχιών για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ακτιβιστές αναφέρουν απολογισμό 5.000 νεκρών από την καταστολή των διαδηλώσεων, οι οποίες σύμφωνα με αναρτήσεις, συνεχίζονται στο Ιράν.

🚨🇺🇸🇮🇷 BREAKING: JD Vance on the US buildup in the Middle East



We just want to make sure that we have options. We have a lot of forces in the region.



If, God forbid, the Iranians did something very stupid, that we had the resources necessary to respond, Vance said. pic.twitter.com/62PxWB8ZnO — Defence Index (@Defence_Index) January 23, 2026

