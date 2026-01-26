Το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν» έφθασε στη Μέση Ανατολή - Υπό πίεση το καθεστώς του Ιράν

Το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν και η συνοδεία του έφθασαν στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα ο αμερικανικός στρατός, ο οποίος ενισχύει έτσι την παρουσία του στην περιοχή σε μια περίοδο μεγάλων εντάσεων με το Ιράν.

Η ναυτική ομάδα "αναπτύσσεται τώρα στη Μέση Ανατολή για να προωθήσει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα", δήλωσε στην πλατφόρμα Χ η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Euronews: Αποδυναμωμένο το καθεστώς μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το ισλαμιστικό καθεστώς, καθώς από τις 13 Ιανουαρίου έχει υποσχεθεί στους διαδηλωτές πως «η βοήθεια είναι καθ' οδόν». Εν τω μεταξύ, οι περισσότερες εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των νεκρών διαδηλωτών κάνουν λόγο για περισσότερους από 5.000 ανθρώπους, με δεκάδες χιλιάδες ακόμα να έχουν τραυματιστεί ή ακόμα και ακρωτηριαστεί.

Τα αρχικά αιτήματα των διαδηλωτών σχετίζονταν με το αυξανόμενο κόστος ζωής και την ανεργία, που έχουν διευρύνει τη δυσαρέσκεια πέρα ​​από τις παραδοσιακά περιθωριοποιημένες ομάδες. Οι διαδηλώσεις ήρθαν όμως να πιέσουν ένα ήδη αποδυναμωμένο καθεστώς, όπως σημειώνει αναλυτής στο Euronews.

«Το καθεστώς του Αγιατολάχ (Αλί Χαμενεΐ) θεωρείται πλέον ασθενέστερο, αφού έδειξε ότι δεν ήταν σε θέση να αμυνθεί στις ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές τον Ιούνιο του 2025» δήλωσε ο Γκουίντο Αμπρόζο, πρώην εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στο Αζερμπαϊτζάν.

Σε αντίθεση με άλλα μουσουλμανικά κράτη, όπου το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού είναι σχετικά χαμηλό, στο Ιράν τα πράγματα είναι διαφορετικά, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την πολιτική δυναμική των διαδηλώσεων. «Παραμένει ένα τμήμα της κοινωνίας με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και παγκόσμια σύνδεση, που αισθάνεται ολοένα και πιο αποκλεισμένο από τη λήψη αποφάσεων και τη δημόσια ζωή», είπε ο Αμπρόζο.

Η κατάρρευση του καθεστώτος δεν είναι το πιθανότερο σενάριο

Ενώ η κρίση αρχικά «αυτοτροφοδοτούνταν», με τη βίαιη καταστολή να πυροδοτεί περαιτέρω διαδηλώσεις, τώρα «έχει σε κάποιο βαθμό εξαντληθεί λόγω της συνεχιζόμενης καταστολής και της έλλειψης ουσιαστικής εξωτερικής βοήθειας», σημείωσε ο έμπειρος αναλυτής.

Ο ίδιος δεν θεωρεί το σενάριο της κατάρρευσης του καθεστώτος πολύ ισχυρό, σημειώνοντας ότι οι ισχυρές θεσμικές παραδόσεις του Ιράν μπορεί να επιτρέψουν στις αρχές να αντέξουν σε μεγαλύτερη πίεση από κυβερνήσεις άλλων κρατών, φωτογραφίζοντας ενδεχομένως τη Βενεζουέλα.

«Σε περίπτωση που αυτό οδηγήσει σε πτώση του καθεστώτος, κάτι που μόνο εγγυημένο δεν είναι, οι συνέπειες θα είναι βαθιές για όλες τις γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, του Αζερμπαϊτζάν, του Ιράκ και της Αρμενίας, καθώς και για τμήματα της Κεντρικής Ασίας και του Κόλπου», σημείωσε ο Αμπρόζο.

Πηγή: iefimerida.gr