ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από την συντριβή αεροσκάφους στο Μέιν (φώτος)

Διεξάγεται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, χθες Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν.

Την πληροφορίες μετέδωσε το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.

Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.

 

Πηγή: lifo.gr

ΔΙΕΘΝΗΗΠΑΣΥΝΤΡΙΒΗ

