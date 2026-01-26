ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από την συντριβή αεροσκάφους στο Μέιν (φώτος)

Επτά νεκροί και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός της συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους, χθες Κυριακή, σε αεροδρόμιο της αμερικανικής πολιτείας Μέιν.
Την πληροφορίες μετέδωσε το CNN επικαλούμενο πληροφορίες από την ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ.
🚨A private jet carrying eight people crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine on Sunday night, according to the Federal Aviation Administration.— News.Az (@news_az) January 26, 2026
The agency said it was a Bombardier Challenger 600 involved in the crash, which occurred around 7:45… pic.twitter.com/hIV0FK3PsO
Το δικινητήριο Bombardier Challenger 650 συνετρίβη, κατά τη διαδικασία απογείωσης, στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπάνγκορ. Ακολούθως το ιδιωτικό τζετ τυλίχθηκε στις φλόγες.
A Bombardier Challenger 600 crashed as it was taking off from Bangor International Airport in Maine around 7:45 p.m local time on Sunday, Jan. 25. Eight people were on board. The FAA and NTSB will investigate.— The FAA ✈️ (@FAANews) January 26, 2026
This information is preliminary and subject to change.
Πηγή: lifo.gr