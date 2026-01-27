Aεροδρόμια εφαρμόζουν μέτρα τύπου COVID, καθώς εντοπίστηκε ιός νυχτερίδας με ποσοστό θνησιμότητας 75%

Ανησυχία προκαλεί σε χώρες της Ασίας το νέο ξέσπασμα του φονικού ιού Νίπα στην Ινδία, με αρκετά κράτη να προχωρούν σε αυστηροποίηση των υγειονομικών ελέγχων σε αεροδρόμια και χερσαία σύνορα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού Νίπα εντοπίζονται στη Δυτική Βεγγάλη, με τις τοπικές Αρχές να δηλώνουν ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά με δεδομένη την εμπειρία από τις αντίστοιχες υγειονομικές κρίσεις προ διετίας καθώς και το 2018 στην Ινδία.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και η κατάσταση στην Ινδία

Σύμφωνα με τις ινδικές υγειονομικές Αρχές, πέντε εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας μολύνθηκαν από τον ιό Νίπα νωρίτερα μέσα στον μήνα, όλοι συνδεδεμένοι με ιδιωτικό νοσοκομείο στην περιοχή Μπαρασάτ.

Δύο νοσηλεύτριες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, με τη μία να βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Περίπου 110 άτομα που ήρθαν σε επαφή με τους ασθενείς έχουν τεθεί σε καραντίνα.

Οι ινδικές Αρχές υπογραμμίζουν ότι, μέχρι στιγμής, το ξέσπασμα του ιού Νίπα θεωρείται περιορισμένο και δεν χαρακτηρίζεται «μείζον», ωστόσο λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

Τι είναι ο ιός Νίπα και ποια τα συμπτώματα

Ο ιός Νίπα είναι ζωονοτικός, δηλαδή μεταδίδεται από ζώα στον άνθρωπο - κυρίως από νυχτερίδες φρούτων και χοίρους - αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω μολυσμένων τροφίμων ή στενής επαφής.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τον έχει κατατάξει στις δέκα πιο επικίνδυνες αναδυόμενες ασθένειες, λόγω της δυνατότητάς του να προκαλέσει επιδημίες.

Η περίοδος επώασης του ιού Νίπα κυμαίνεται από τέσσερις έως 14 ημέρες. Τα συμπτώματα ποικίλλουν, από ήπια - όπως πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι και εμετός - έως σοβαρά, όπως πνευμονία, διαταραχές συνείδησης και εγκεφαλίτιδα, η οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα.

Το ποσοστό θνησιμότητας εκτιμάται μεταξύ 40% και 75%, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Αυστηρότεροι έλεγχοι σε Ταϊλάνδη, Νεπάλ και Ταϊβάν

Παρότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού Νίπα εκτός Ινδίας, αρκετές χώρες της περιοχής ενισχύουν τα προληπτικά μέτρα. Η Ταϊλάνδη ξεκίνησε ελέγχους επιβατών σε τρία διεθνή αεροδρόμια σε Μπανγκόκ και Πουκέτ, που δέχονται πτήσεις από τη Δυτική Βεγγάλη, ζητώντας από τους ταξιδιώτες να συμπληρώνουν δηλώσεις υγείας και ταξιδιωτικού ιστορικού. Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται και σε δημοφιλείς φυσικούς τουριστικούς προορισμούς.

Το Νεπάλ έχει αρχίσει ελέγχους στο αεροδρόμιο της Κατμαντού και σε χερσαία σύνορα με την Ινδία, ενώ στην Ταϊβάν οι Αρχές εξετάζουν την ταξινόμηση του ιού Νίπα ως νόσου «Κατηγορίας 5», που αφορά σπάνιες ή αναδυόμενες λοιμώξεις με σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Προληπτικά μέτρα και έρευνες σε εξέλιξη

Η Ινδία εξέδωσε οδηγίες πρόληψης προς τους πολίτες, συστήνοντας, μεταξύ άλλων, καλό πλύσιμο των φρούτων πριν την κατανάλωση, κατανάλωση βρασμένου ή χλωριωμένου νερού, αποφυγή ωμών χυμών χουρμαδιάς και περιορισμό της επαφής με άρρωστα ή νεκρά ζώα. Παράλληλα, ξεκίνησαν έλεγχοι σε νυχτερίδες στον ζωολογικό κήπο Alipore στην Καλκούτα, προκειμένου να αποκλειστεί πιθανή εστία μετάδοσης του ιού Νίπα

Οι υγειονομικές Αρχές της περιοχής εμφανίζονται καθησυχαστικές, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι προληπτικά, ωστόσο παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, με φόντο την εμπειρία της πανδημίας Covid-19.

