Αμερικανική αεροπορική άσκηση στη Μέση Ανατολή καθώς κλιμακώνεται η κρίση με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Τρίτη μια μεγάλη πολυήμερη άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας στη Μέση Ανατολή, καθώς η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αντιμετωπίζουν την θανατηφόρα καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν.

Η ανακοίνωση ήρθε μια μέρα αφότου ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln είχε φτάσει στη Μέση Ανατολή, ενισχύοντας δραματικά την αμερικανική ισχύ πυρός στην περιοχή.

Η άσκηση θα «επιδείξει την ικανότητα ανάπτυξης, διασποράς και διατήρησης μαχητικής αεροπορικής ισχύος σε όλη» τη Μέση Ανατολή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το σώμα της Πολεμικής Αεροπορίας της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.

Δεν δημοσιεύτηκε ημερομηνία ή ακριβής τοποθεσία για την άσκηση.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει το Ιράν ότι εάν σκότωνε διαδηλωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επέμβουν στρατιωτικά, και επίσης ενθάρρυνε τους Ιρανούς να καταλάβουν τους κρατικούς θεσμούς, λέγοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ' οδόν».

Ωστόσο, απέσυρε την εντολή για επιθέσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα, λέγοντας ότι η Τεχεράνη είχε σταματήσει περισσότερες από 800 εκτελέσεις υπό την πίεση της Ουάσιγκτον.

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου, λόγω της οικονομικής κατάστασης στη χώρα, αλλά μετατράπηκαν σε μαζικό κίνημα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με τεράστιες διαδηλώσεις στους δρόμους για αρκετές ημέρες από τις 8 Ιανουαρίου.

Μια ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι επιβεβαίωσε τους θανάτους άνω των 6.000 ανθρώπων σε διαμαρτυρίες, προσθέτοντας ότι διερευνά πάνω από 17.000 ακόμη πιθανούς θανάτους.

Πηγή: ΚΥΠΕ