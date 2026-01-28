Τραμπ: «Άλλη μια όμορφη αρμάδα πλέει προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τρίτη, πως άλλη μια αμερικανική "αρμάδα" πλέει προς το Ιράν και ότι ελπίζει πως η Τεχεράνη θα κάνει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

"Υπάρχει άλλη μια όμορφη αρμάδα που πλέει όμορφα προς το Ιράν αυτήν τη στιγμή", ανέφερε ο πρόεδρος Τραμπ σε ομιλία του.

"Ελπίζω ότι θα κάνουν συμφωνία", πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα έφτασε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνείται ως τώρα να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν, μετά τη σκληρή καταστολή μαζικών κινητοποιήσεων στην οποία, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Σύμφωνα με πηγές στην κυβέρνησή του που μίλησαν στον Axios υπό τον όρο να μην κατονομαστούν, ο κ. Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης: