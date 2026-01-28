Ντόναλντ Τραμπ προς Ιράν: «Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη αν δεν υπάρξει συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τετάρτη (28/01) το Ιράν ότι «η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη, αν δεν συνάψει συμφωνία».

Μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι η αρμάδα, με επικεφαλής το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, κινείται με «μεγάλη ταχύτητα, με μεγάλη ισχύ, ενθουσιασμό και αποφασιστικότητα», λέγοντας ότι «πρόκειται για έναν μεγαλύτερο στόλο από αυτόν που στάλθηκε στη Βενεζουέλα».

Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι το Ιράν θα «έρθει στο τραπέζι» των διαπραγματεύσεων και θα επιτύχει μια συμφωνία που θα απαγορεύει τα πυρηνικά όπλα και θα είναι «καλή για όλα τα μέρη».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι ο χρόνος τελειώνει και επανέλαβε την έκκλησή του προς το Ιράν να επιδιώξει συμφωνία, υπενθυμίζοντας προηγούμενες στρατιωτικές ενέργειες που περιέγραψε ως «Επιχείρηση Midnight Hammer». «Η επόμενη επίθεση θα είναι πολύ χειρότερη! Μην αφήσετε να συμβεί αυτό ξανά», συμπλήρωσε.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν και ότι ελπίζει η Τεχεράνη θα συνάψει συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Υπάρχει μια άλλη όμορφη αρμάδα που πλέει προς το Ιράν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τραμπ σε ομιλία του, προσθέτοντας ότι ελπίζει «να συνάψουν συμφωνία».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων, η οποία, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Η Τεχεράνη έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, παρά την απουσία διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών.

Ωστόσο, την Τετάρτη ο Ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι δεν είχε έρθει σε επαφή με τον Γουίτκοφ τις τελευταίες ημέρες, αν και οι μεσάζοντες διεξήγαγαν διαβουλεύσεις.

«Δεν υπήρξε καμία επαφή μεταξύ εμού και του Γουίτκοφ τις τελευταίες ημέρες και δεν υποβάλαμε κανένα αίτημα για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Αραγτσί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι διάφοροι μεσάζοντες «διεξήγαγαν διαβουλεύσεις» και ήταν σε επαφή με την Τεχεράνη.

«Η στάση μας είναι σαφής, οι διαπραγματεύσεις δεν συμβαδίζουν με απειλές και οι συνομιλίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν δεν υπάρχουν πλέον απειλές και υπερβολικές απαιτήσεις», είπε.

«Αν προκληθούμε, θα αμυνθούμε» λέει η Τεχεράνη

Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα αμυνθεί εάν προκληθεί, διαμήνυσε σήμερα η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα (αμοιβαία) συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: ertnews.gr