Κούβα: Ο πρόεδρος Ντίας-Κανέλ υπόσχεται «αντίσταση» στις απειλές Τραμπ

Συνεχίζεται ο πόλεμος δηλώσεων μεταξύ των ηγετών ΗΠΑ – Κούβας με τον Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ να υπόσχεταιχθες Τρίτη «άφθαρτη αντίσταση», εν μέσω απειλών του Αμερικανού ομολόγου τουΝτόναλντ Τραμπ, που θέλει να «πάρει», να «απελευθερώσει» τη νήσο υπό κομμουνιστική κυβέρνηση, στην οποία δεν σταματά να αυξάνει την πίεση.

 «Μπροστά στο χειρότερο σενάριο, την Κούβα συνοδεύει μια βεβαιότητα: κάθε εξωτερικός εισβολέας θα συγκρουστεί με άφθαρτη αντίσταση», τόνισε ο πρόεδρος μέσω X.

Προχθές Δευτέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «πιστεύει» ότι θα «έχει την τιμή να πάρει την Κούβα», χωρίς να ξεκαθαρίσει τι εννοούσε. Τόνισε ακόμη ότι θα «απελευθερώσει» τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

