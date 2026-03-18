Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Artificial Intelligence Opportunities, Challenges and Studies» στις 28 Μαρτίου 2026

Το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σας προσκαλεί σε ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο Artificial Intelligence Opportunities, Challenges and Studies, το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, μεταξύ 10:00 – 12:00, στο Αμφιθέατρο Newton, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Από τα αυτόνομα αυτοκίνητα και τα έξυπνα σπίτια, μέχρι την ιατρική διάγνωση και την ανακάλυψη φαρμάκων, η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο γύρω μας. Πώς λειτουργεί το ChatGPT και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες; Πώς αποφασίζει το YouTube ποια βίντεο να μας προτείνει; Ποια προϊόντα αγοράζουν συχνά μαζί οι πελάτες μας; Πώς μπορεί να βελτιωθεί η απόδοση μιας ποδοσφαιρικής ή καλαθοσφαιρικής ομάδας μέσα από την ανάλυση δεδομένων βάσει προηγούμενων αγώνων;

Σε αυτή την ενημερωτική εκδήλωση, θα εξερευνήσετε τον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Επιστήμης Δεδομένων και θα ανακαλύψετε τις ποικίλες επαγγελματικές κατευθύνσεις και ευκαιρίες σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα. Είτε είστε μαθητές λυκείου με πάθος για την τεχνολογία, είτε απλώς περίεργοι για το μέλλον και την τεχνολογία, αυτή η εκδήλωση είναι σχεδιασμένη για εσάς.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων, θα παρουσιαστεί το Τμήμα Πληροφορικής και το πρόγραμμα BSc in Data Science, το οποίο διαθέτει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε σύγχρονα θέματα όπως AI, Big Data και Data Governance, παράλληλα με πρακτική μάθηση και διασύνδεση με την αγορά.

Ομιλητής/παρουσιαστής της εκδήλωσης: Δρ Δημήτρης Τριχινάς, Επίκουρος Καθηγητής,

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Τμήμα Πληροφορικής.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές, τη φοιτητική ζωή και τις επαγγελματικές τους ευκαιρίες.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες δημόσιων και ιδιωτικών λυκείων, καθώς και τεχνικών σχολών και θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και μπορεί να γίνει εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την κυρία Galina Yaneva Constantinides στο Yaneva.g@unic.ac.cy και στο 22841673.