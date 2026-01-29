Δανία: «Σε καλό και εποικοδομητικό κλίμα» οι συνομιλίες για τη Γροιλανδία

Οι συνομιλίες ανάμεσα στη Δανία, τη Γροιλανδία και τις ΗΠΑ σχετικά με το αυτόνομο έδαφος εντός του Βασιλείου της Δανίας, οι οποίες διεξήχθησαν χθες, Τετάρτη, πήγαν καλά και πραγματοποιήθηκαν σε εποικοδομητικό κλίμα, δήλωσε σήμερα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Οι συνομιλίες δεν κατέληξαν ακόμη σε αποτέλεσμα, σημείωσε ο Ράσμουσεν πριν από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

"Αλλά είμαι λίγο πιο αισιόδοξος σήμερα σε σχέση με πριν από μια εβδομάδα", πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι διπλωματικές συνομιλίες διεξήχθησαν έπειτα από μήνες εντάσεων ανάμεσα στη Δανία και στις ΗΠΑ, αμφότερες ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ, εξαιτίας των επανειλημμένων αιτημάτων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ