Το Κρεμλίνο επιβεβαίωνει ότι Τραμπ ζήτησε από τον Πούτιν «πάγωμα» χτυπημάτων στο Κίεβο ενόψει συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαιώνει ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε έκκληση στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να διακόψει τα χτυπήματα εναντίον του Κιέβου ενόψει του δεύτερου γύρου τριμερών διαβουλεύσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας στο Αμπού Ντάμπι, ωστόσο ο εκπρόσωπός του Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να διευκρινίσει ποια ήταν η ρωσική απάντηση στο αμερικανικό αίτημα.

«Όντως ο Πρόεδρος Τραμπ απηύθυνε προσωπική παράκληση στον Πρόεδρο Πούτιν να αποφύγει για μία εβδομάδα, έως την 1η Φεβρουαρίου, την πραγματοποίηση χτυπημάτων στο Κίεβο με σκοπό να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή των συνομιλιών», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου Προέδρου, ο οποίος, όμως, αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα τι απάντησε ο Β. Πούτιν στον Αμερικανό ομόλογό του.

«Δεν έχω τίποτε να προσθέσω στα όσα ήδη ειπώθηκαν», σχολίασε ο Ντ. Πεσκόφ, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε με το αμερικανικό αίτημα.

Αναφερόμενος στις επικείμενες διαβουλεύσεις της 1ης Φεβρουαρίου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε ότι «τα πολιτικά ζητήματα έχουν διατυπωθεί από τον Πρόεδρο της Ρωσίας και διατηρούν την ισχύ τους», γι’ αυτό και η Μόσχα θα δει «τις πραγματικές προτάσεις» για την Ουκρανία και δεν πρόκειται να δώσει σημασία «στα ίδια αυτά δημόσια παιγνίδια».

Κατά τον Σεργκέι Λαβρόφ τα ΜΜΕ θα ενημερωθούν για τις μεθαυριανές εξελίξεις στο Αμπού Ντάμπι «όταν όλα θα είναι κατανοητά». Ερωτηθείς για τις εγγυήσεις ασφαλείας, για τις οποίες φέρονται να έχουν συμφωνήσει ΗΠΑ και Ουκρανία, ο κ. Λαβρόφ είπε ότι «δεν γνωρίζουμε για ποιου είδους εγγυήσεις συμφώνησαν, αλλά όπως φαίνεται πρόκειται για εγγυήσεις στο ίδιο το ουκρανικό καθεστώς, το οποίο ακολουθεί ρωσοφοβική, νεοναζιστική πολιτική».

Σχολιάζοντας τις επικείμενες συνομιλίες, ο επικεφαλής της ρωσικής διαπραγματευτικής ομάδας και αρχηγός της μυστικότερης ίσως εκ των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο Ίγκορ Κοστιουκόφ, επεσήμανε ότι «άπαντες κατανοούν τα πάντα» στις διαπραγματεύσεις του Αμπού Ντάμπι, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί. Ο κ. Κοστιουκόφ περιέγραψε τους Ουκρανούς διαπραγματευτές κατά τον πρώτο γύρο των διαβουλεύσεων «στενοχωρημένους» και τη διάθεση της ρωσικής πλευράς καλή, ενώ τόνισε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών γίνονται στα ρωσικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ