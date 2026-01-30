Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συρία: Συνολική συμφωνία με την Δαμασκό ανακοίνωσαν οι Κούρδοι - Ενσωματώνονται στο συριακό κράτος

Η συμφωνία προβλέπει κατάπαυση πυρός και σταδιακή ένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων στους κρατικούς μηχανισμούς, με τη Γαλλία να δηλώνει έτοιμη να στηρίξει την εφαρμογή της και να κάνει λόγο για βήμα προς μια ενωμένη και σταθερή Συρία.

Συμφωνία για τη σταδιακή ενσωμάτωση των κουρδικών στρατιωτικών και διοικητικών δομών στο συριακό κράτος επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ των Κούρδων της Συρίας και της Δαμασκού, εξέλιξη που χαιρέτισε επισήμως η Γαλλία.

Η επίτευξη της συμφωνίας ανακοινώθηκε αρχικά από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από την κρατική συριακή τηλεόραση. Βάσει αυτής, οι κουρδικές στρατιωτικές δυνάμεις και η διοίκησή τους θα ενταχθούν σταδιακά στους κρατικούς μηχανισμούς της Συρίας, στο πλαίσιο μόνιμης κατάπαυσης του πυρός.

Σε δήλωσή του από το Παρίσι, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τον Πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σαράα και τον στρατηγό Μαζλούμ Αμπντί για την υπογραφή της συμφωνίας, τονίζοντας ότι η Γαλλία «θα υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή της». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Παρίσι θα συνεχίσει να στηρίζει τη Συρία και τον συριακό λαό στην πορεία προς τη σταθερότητα, τη δικαιοσύνη και την ανοικοδόμηση.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η συμφωνία προβλέπει την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων από τις πρώτες γραμμές στην αυτόνομη περιοχή της βόρειας Συρίας και την ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας του συριακού Υπουργείου Εσωτερικών στα κέντρα των πόλεων Χασάκε και Καμισλί.

Προνοείται επίσης ο σχηματισμός μεραρχίας αποτελούμενης από τρεις ταξιαρχίες των SDF, καθώς και η δημιουργία ξεχωριστής ταξιαρχίας για την πόλη Κομπάνι, η οποία θα υπαχθεί διοικητικά στην περιφέρεια του Χαλεπίου.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

