Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ο Τραμπ στέλνει μεγάλη αρμάδα προς το Ιράν: «Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε πως η αρμάδα είναι μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα

Μια μεγάλη «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν, ακόμη μεγαλύτερη από τη Βενεζουέλα, επισήμανε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας την Τεχεράνη. 

Σχετικά άρθρα:

«Έχουμε μια μεγάλη αρμάδα, στολίσκο —μπορείτε να τον πείτε όπως θέλετε— που κατευθύνεται προς το Ιράν αυτή τη στιγμή, ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε στη Βενεζουέλα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αν τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία (με το Ιράν, αυτό είναι καλό... Αν δεν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα δούμε τι θα συμβεί» σημείωσε αινιγματικά. 

Πηγή: skai.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΙΡΑΝΗΠΑΠΥΡΗΝΙΚΑΑΠΕΙΛΕΣΣΥΜΦΩΝΙΑΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑπυρηνικά Ιράν

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα