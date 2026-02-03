Βελγικό δικαστήριο διατάζει την Ryanair να τερματίσει «παράνομες» πρακτικές

Βελγικό δικαστήριο διέταξε την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία Ryanair να τερματίσει αρκετές εμπορικές πρακτικές που θεωρούνται «παράνομες» εντός τριών μηνών, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει οικονομικές κυρώσεις.

Οι πρακτικές που στοχοποιούνται περιλαμβάνουν την πίεση στους πελάτες να κάνουν γρήγορες κρατήσεις υπονοώντας ότι οι πτήσεις είναι σχεδόν γεμάτες, καθώς και την προώθηση συνδυασμένων επιλογών - που καλύπτουν την επιλογή θέσεων, τις αποσκευές και άλλες υπηρεσίες - χωρίς να αποκαλύπτεται σαφώς η τιμή κάθε στοιχείου.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο εμπορικό δικαστήριο των Βρυξελλών από την ομάδα προστασίας καταναλωτών Testachats.

Ο οργανισμός είχε ξεχωρίσει σχεδόν δώδεκα πρακτικές στον ιστότοπο και την εφαρμογή της Ryanair για κινητά που θεωρούσε «παραπλανητικές, επιθετικές ή άδικες».

Στην απόφασή του που εκδόθηκε στις 28 Ιανουαρίου, το δικαστήριο έκρινε ότι τέσσερις από αυτές τις πρακτικές ήταν «παράνομες», κυρίως όσον αφορά το ζήτημα της αναγραφής των τιμών.

Η μία αφορούσε την προσφορά στους καταναλωτές μιας φαινομενικής έκπτωσης «ανακοινώνοντας μια ψευδή τιμή αναφοράς».

Ο αερομεταφορέας χαμηλού κόστους διατάχθηκε να σταματήσει τις πρακτικές αυτές εντός τριών μηνών από την επίδοση της απόφασης, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει πρόστιμο 5.000 ευρώ ανά παράβαση ανά ημέρα.

«Θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε ένα χρονοδιάγραμμα για συζητήσεις με την εταιρεία για να αντιμετωπίσουμε βελτιώσεις στη διαφάνεια, που είναι το πιο σημαντικό σημείο για εμάς», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Testachats, Jean-Philippe Ducart, στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η ομάδα λέει ότι η Ryanair χρησιμοποιεί τακτικές πίεσης που εμποδίζουν τους καταναλωτές να αφιερώσουν χρόνο για να συγκρίνουν ναύλους που προσφέρουν οι ανταγωνιστικές αεροπορικές εταιρείες.

«Θέλουμε οι τιμές να εμφανίζονται με σαφήνεια, με κάθε υπηρεσία να αναφέρεται ξεχωριστά. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σωστά, χωρίς χειραγώγηση, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις έχοντας πλήρη γνώση των γεγονότων», πρόσθεσε ο Ducart.

Πηγή: ΚΥΠΕ